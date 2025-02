"Spuk unterm Riesenrad": Kritik zur Neuverfilmung der DDR Kult-Serie

Keks, Umbo, Tammi. Klingelt da nichts? Oder dröhnen direkt wieder Geisterbahn-Geheul und die fiese Lache des Rumpelstilzchens durch das Langzeitgedächtnis? "Spuk unterm Riesenrad" war seinerzeit ein großer Hit in der DDR, ab 1979 erst als Kinderserie, aufgrund des immensen Erfolges dann auch in zusammengeschnittener Fassung als Kinofilm. Im Westen dagegen kam der Gruselspaß von C. U. Wiesner und Günter Meyer nie zu sonderlich großer Bekanntheit, auch nach der Wende nicht. Die Neuauflage aus dem Jahr 2024 ist jetzt (vier Monate nach der Free-TV-Premiere im Kinderkanal KiKA) nun im Kinderprogramm des ZDF zu sehen.