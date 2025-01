Stefan Raab zurück im Free-TV: "Du gewinnst hier nicht die Million" startet

Ab dem 12. Februar läuft "Du gewinnst hier nicht die Million" jeden Mittwoch um 20.15 Uhr bei RTL – also zur gleichen Zeit, in der "TV Total" mit Sebastian Pufpaff bei ProSieben gezeigt wird. Sicherlich kein Zufall ... und durchaus eine Kampfansage von Stefan Raab an die damals von ihm selbst ins Leben gerufene und bis zu seiner TV-Pause im Jahr 2015 auch von ihm selbst moderierte Sendung. Zur Free-TV-Premiere der RTL-Show des Entertainers gibt sich gleich ein besonderer Gast die Ehre: Denn mitten im Wahlkampf begrüßt Raab den Grünen-Politiker Robert Habeck.

Neben Habeck werden außerdem Entertainment-Queen Barbara Schöneberger und Spielleiter Elton am 12. Februar bei der ersten freien RTL-Ausstrahlung von "Du gewinnst hier nicht die Million" dabei sein. Wie üblich wird Stefan Raab in seinem Format nicht nur humoristisch auf vergangene Bewegtbild-Ereignisse in Streaming, Social Media und TV blicken, sondern auch einigen Kandidatinnen und Kandidaten in einem Quiz die Chance auf eine Million Euro gewähren.