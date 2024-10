"Tatort: Trotzdem": Kritik zum letzten Franken-"Tatort" mit Dagmar Manzel

Im Vorspann des letzten Falles von Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel) passiert etwas sehr Ungewöhnliches. Zum Sound von Barry McGuires berühmtem Weltuntergangs-Song "Eve Of Destruction" von 1965 sieht man kurze, schwarz-weiß verfremdete Szenen aus den knapp 90 Minuten, die danach folgen. So etwas macht man normalerweise nicht beim "Tatort". Man sieht Menschen, die schreien, weinen, mit Pistolen wedeln, knien oder fallen. Man darf sich also auf etwas gefasst machen. Dabei geht der "Tatort: Trotzdem" so schön los: Kommissar Voss (Fabian Hinrichs) verabschiedet sich von seiner fast schon überirdisch liebevollen Freundin, der "Honigfrau" (Maja Beckmann), und steigt in den Wagen seiner Kollegin Paula. Wie man aus den letzten neuneinhalb Jahren ihrer Zusammenarbeit weiß, gehen auch diese beiden achtsam und, ja, liebevoll miteinander um. Die beiden Franken-Kommissare würden jedoch nicht gerufen, wenn nichts Schlimmes passiert wäre – und so hat einen das Böse in diesem zehnten und letzten gemeinsamen Voss & Ringelhahn-Fall bald wieder eingeholt.

Nicht nur "Eve Of Destruction", Barry McGuires Folk-Weltuntergangesshymne wird im "Tatort" gespielt, sondern zwei weitere Lieder, die aus dem Jahr 1965 stammen oder damals populär wurden: Bob Dylans "It's All Over Now, Baby Blue" in einer Coverversion zu einer ziemlich gewalttätigen Szene und dann – vorgetragen von Dagmar Manzel, die ja auch Sängerin ist – Simon & Garfunkels "The Sound Of Silence" in einer A capella-Version auf dem Polizeipräsidium. Dass Kommissarinnen zum Abschied singen, scheint gerade populär zu sein. Schon Franziska Weisz hatte sich vom Hamburger "Tatort" und Wotan Wilke Möhring in einer Kiezkneipe mit Band verabschiedet.