"Terra X Harald Lesch …und wie intelligent wir wirklich sind": Alle Infos zur ZDF-Dokumentation

Wissenschaftliche Experimente zeigen, wie sehr unsere Konzentrationsfähigkeit leidet, wenn das Smartphone in der Nähe ist – selbst wenn wir es gar nicht aktiv nutzen. An der Universität Braunschweig untersuchen Forschende, wie unser Gehirn durch digitale Reize beim Lernen beeinflusst wird. In welchen Hirnregionen entsteht Intelligenz? Und welche messbaren Effekte hat der digitale Konsum auf unsere Neuronen?

Nerd-Klischees und IQ-Tests

Lesch beleuchtet bei seinem Ausflug in die Welt der Intelligenzforschung, was Intelligenz wirklich bedeutet. Was kann etwa ein IQ-Test tatsächlich über unsere Fähigkeiten aussagen – und was nicht? Dabei stößt der beliebte Fernsehprof auf überraschende Erkenntnisse und auf Klischees, die auch durch die Popkultur geprägt werden: Serien wie "The Big Bang Theory" karikieren Intelligenz oft als Eigenheit sozial unfähiger Nerds. Wie viel Wahrheit steckt in diesem Vorurteil? Harald Lesch zeigt, warum die klassischen Vorstellungen von Intelligenz auf den Prüfstand gehören – und welche Kompetenzen in der modernen Arbeitswelt wirklich zählen.