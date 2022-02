Ukraine-Krise: TV-Sender ändern Programm – "Kölle Alaaf" im ZDF fällt aus

Wegen der aktuellen Entwicklungen in der Ukraine reagieren viele TV-Sender und stellen ihr Programm um. Hier informieren wir Sie aktuell über die Änderungen im Programm.

In der Nacht zu Donnerstag haben russische Truppen die Ukraine angegriffen, aus dem Konflikt ist damit ein Krieg geworden. Viele TV-Sender reagierten umgehend. Im "ZDF Morgenmagazin", das parallel auch im Ersten zu sehen war, wurde mithilfe zahlreicher Korrespondeten umfangreich und live über die Geschehnisse berichtet. Bei RTL moderierten von 8 bis 12 Uhr Marco Schreyl und Christoph Teuner die Sondersendung "Krieg im Osten Europas – Putin greift die Ukrainer an".

Auch im weiteren Verlauf des Donnerstags stellen viele Fernsehsender ihr Programm um. Einen Überblick, der regelmäßig aktualisiert wird, finden Sie im Folgenden:

ARD / Das Erste: Im Anschluss an das "Morgenmagazin" sendete Das Erste bis zum Start des "Mittagsmagazin" eine "Tagesschau extra". Von 14 bis 17 Uhr lief ebenfalls eine Live-Sendung "Tagesschau Extra" mit den aktuellen Entwicklungen. Um 20.15 Uhr zeigt die ARD einen "Brennpunkt", der bis 21 Uhr dauert. Im Anschluss gibt es eine Sonderausgabe von "maischberger. die woche".

ZDF: Um 17.15 Uhr läuft ein "ZDF spezial", um 17.30 Uhr wird die Ansprache von Bundeskanzler Olaf Scholz übertragen. Um 19.35 Uhr folgt ein weiteres "ZDF spezial". Im Rahmen dieser Sendung ist gegen 19.40 Uhr ein "Was nun, Frau Baerbock?" zu sehen. ZDF-Chefredakteur Peter Frey und die stellvertretende ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten befragen die Bundesaußenministerin zur aktuellen Situation. Im Rahmen der "ZDF spezial"-Sendung ist "maybrit illner spezial" ab circa 20.25 Uhr und ab 21.10 Uhr für jeweils knapp 30 Minuten auf Sendung. Um 21.45 Uhr berichtet das "heute journal" mit Moderator Christian Sievers in einer 45-minütigen Ausgabe über das Kriegsgeschehen in der Ukraine. Direkt im Anschluss daran greift die Gesprächsrunde bei "Markus Lanz" ab 22.30 Uhr das Thema auf, bevor um 24.00 Uhr das "heute journal update" mit Nazan Gökdemir auf dem ZDF-Programm steht. Die Karnevalssitzung "Kölle Alaaf", die um 20.15 Uhr laufen sollte, entfällt.

RTL / n-tv: Nach der Sondersendung am Vormittag gab es von 15.00 bis 17.30 Uhr eine weitere gemeinsame Sondersendung bei RTL und ntv. Auch am Abend ändert RTL sein Programm. Um 20.15 Uhr informiert Maik Meuser in einem "RTL Aktuell Spezial: Krieg in der Ukraine" über die dramatischen Ereignisse. Die Fußball-Berichterstattung beginnt um 20.45 Uhr. Zudem widmet sich das "RTL Nachtjournal" ab 23.45 Uhr schwerpunktmäßig dem Krieg im Osten Europas. ntv wird den gesamten Tag sowie auch in der Nacht über die aktuellen Entwicklungen in Live-Strecken und Sondersendungen auf dem Laufenden halten.

WDR: Angesichts der aktuellen Lage in der Ukraine hat der WDR sein Programm im Hörfunk und Fernsehen geändert und die Live-Übertragung vom Kölner Straßenkarneval im WDR Fernsehen um 14 Uhr beendet. Die am Donnerstag um 22.15 Uhr geplante Stunksitzung sowie alle weiteren Karnevalssendungen im WDR Fernsehen in den kommenden Tagen entfallen. Von 16.00 bis 16.45 Uhr ist ein "WDR aktuell" geplant.

ProSieben: ProSieben zeigt um 20.15 Uhr eine Sondersendung. In "Ukraine Spezial. Krieg in Europa" berichten Linda Zervakis und Claudia von Brauchitsch über die aktuelle Lage. "Germany's next Topmodel" startet deshalb erst um 20.30 Uhr.

Phoenix: Seit 8.30 Uhr läuft eine Live-Sondersendung zum Krieg in der Ukraine mit Reaktionen der Bundesregierung, der NATO, der EU. Um 18.30 Uhr läuft eine Live-Sonderausgabe der "phoenix runde" zum Angriff Russlands auf die Ukraine. Eine weitere "phoenix runde live" gibt es um 22.30 Uhr.

KiKA: Um 19.50 Uhr berichtet "logo!" über die derzeitigen Geschehnisse in der Ukraine. Was ist genau passiert? Um 20.00 Uhr zeigt KiKA die Sondersendung "KiKA AKTUELL: Angriff auf die Ukraine - Eure Fragen" - gibt Antworten und ordnet ein. In einem Livestream auf kika.de wird die Fragerunde für Kinder nach Sendungsende fortgesetzt.