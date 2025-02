Wegen Bernhard Hoëcker: ARD schmeißt „Wer weiß denn sowas?“ aus dem Programm

Das dürfte für Fans so ziemlich aus dem Nichts kommen: Die ARD schmeißt wenige Stunden vor der geplanten Ausstrahlung die Quizshow "Wer weiß denn sowas?" aus dem Programm. Stattdessen wird eine Folge von "Gefragt – gejagt" den Sendeplatz am Freitag um 18 Uhr einnehmen.

Bernhard Hoëcker in Social-Media-Spot der Grünen zu sehen

So hat Bernhard Hoëcker, einer der Teamkapitäne bei "Wer weiß denn sowas?", sich im Wahlkampf in einem Social-Media-Spot der Grünen ablichten lassen. Eine ARD-Sprecherin bestätigte "DWDL.de" den Vorfall und verwies bezüglich der kurzfristigen Streichung der Rate-Show auf die Regeln des Senders: "Gemäß den Regelungen der Landesrundfunkanstalten der ARD dürfen programmprägende Persönlichkeiten, die sich am Wahlkampf beteiligen, in den letzten sechs Wochen vor einer Wahl weder im Programm auftreten noch Bildschirm- oder Mikrozeit erhalten."