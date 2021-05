Campen an der Mecklenburger Seenplatte

Die Mecklenburgische Seenplatte im Herzen Mecklenburg-Vorpommerns ist ein beliebtes Ziel für Reisende, die mit dem Wohnmobil oder dem Caravan unterwegs sind. Im Land der 1000 Seen lebt der Campingurlaub von den vielfältigen Möglichkeiten rund um die Müritz und sechs weitere Naturparks. Eine Vielzahl an Wohnmobil- und Campingplätzen liegt sogar direkt am Wasser. Viele Stellplätze bieten außerdem ein abwechslungsreiches Programm, so dass auch für Familien mit Kindern bestens gesorgt ist.

Wo findet man familienfreundliche Campingplätze an der Mecklenburger Seenplatte? Mecklenburg-Vorpommern ist bei Campern äußerst beliebt. Ob an der Ostsee, auf Rügen und Usedom, auf Fischland-Darß-Zingst oder an den Seen der Mecklenburgischen Seenplatte – überall laden zahlreiche Camping-, Zelt- und Wohnmobil-Stellplätze zu einem Urlaub in der Natur ein. Rund um die Müritz liegen viele Plätze direkt am Wasser und punkten mit Stränden beispielsweise am Plauer See oder am Kölpinsee. Erholsame Camping-Tage versprechen auch die Mecklenburgische Schweiz und die Mecklenburgische Kleinseenplatte. Beide Teilregionen der Mecklenburgischen Seenplatte verbinden nahezu unberührte Natur und bäuerliche Kultur mit Gutsdörfern, Landschlössern und Streuobstwiesen. Da immer mehr Gäste bei ihrer Camping-Buchung auch das Freizeitangebot ins Visier nehmen und Wert auf ein abwechslungsreiches Angebot legen, entwickeln sich viele Campingplätze in Mecklenburg-Vorpommern zu echten Erlebniswelten. Einige Plätze warten mit eigenen Freibädern, Saunen, Indoor-Spielplätzen oder sogar Kletterparks auf. Je nach Lage sind auch Segel- und Surfkurse möglich, für Kurzweil bei den Kleinen sorgen Streichelzoos. Im Sommer motivieren Animationsteams zu sportlichen Wettkämpfen und veranstalten Rallyes für Kinder oder ganze Shows.

Müritz

Es muss nicht immer die Ostsee sein, auch rund um das kleine Meer „Müritz“ befinden sich zahlreiche Stellplätze, die zu den beliebtesten Campingplätzen in Mecklenburg-Vorpommern zählen. Mit dem Fahrrad, Schiff oder zu Fuß lässt sich die Region vom Camping- und Wohnmobilpark Kamerun am Rande der Stadt Waren ganz bequem erkunden. In der Tradition des Stadtteils Kamerun, der seinen Namen in der Kolonialzeit von einem Afrika-Heimkehrer erhielt, bietet die platzeigene Kamerun-Lodge auch afrikanische Spezialitäten. Ferienwohnungen und Mobilheime bieten für jeden die passende Urlaubsform. Vor den Toren des Müritz-Nationalparks liegt der familienfreundliche Campingplatz Ecktannen mit eigenem Strand, Minigolf, Fahrrad- und Ruderbootverleih sowie Segel- und Surfschule. Kite-Surfer oder Kanufahrer buchen ihren Stellplatz auf dem Natur-Campingplatz Boek in der südlichen Müritz-Region. Über ein eigenes Strandbad verfügt der Campingplatz Pappelbucht in Röbel. Inmitten der Wald- und Seenlandschaft stehen 150 Stellplätze für Zelte, Wohnwagen und Reisemobile zur Verfügung.

Plauer See

Direkt am Wasser campen Urlauber zum Beispiel auf dem Familiencampingplatz am Nordufer des Plauer Sees im Ferienort Alt Schwerin. Groß und Klein freuen sich hier über den breiten Badestrand, einen Spielplatz mit Multifunktionssportfeld, einen eigenen Bootsanleger und Kinderanimation im Sommer. Über einen eigenen Hafen verfügt der in der Nähe gelegene Naturcampingplatz Malchow, hier können sich Urlauber im Stand Up Paddling versuchen oder sich auf einem geräumigen Floß über den See treiben lassen.

Krakower See

Auch am Krakower See sind Familien herzlich willkommen. Der Campingplatz im Wald am Nordufer bietet Stellplätze am Wasser und eine eigene Badestelle, dazu locken Freizeitaktivitäten wie Radfahren, Wandern, Floßfahren oder verschiedene Wassersportarten. Wer kein Wohnmobil oder Caravan hat, übernachtet hier im Schlaf-Fass oder im gemütlichen Bungalow.

Weitere beliebte Orte für Camper an der Mecklenburgischen Seenplatte Inmitten der Natur gelegen ist der Campingplatz am Großen Pälitzsee ein guter Ausgangspunkt für Wasserwanderer. Der See ist für Motorboote zugelassen und Teil der beliebten Wasserstraße Müritz-Havel-Kanal. Im Dreieck zwischen Kummerower See, der Müritz und dem Plauer See befindet sich der Campingpark Seedorf direkt am Malchiner See. Der Stellplatz liegt ruhig inmitten eines Vogelschutzgebiets und verfügt über einen eigenen Sandstrand.

Ein Natur-Erlebnis ganz besonderer Art ist das „Camping auf dem Wasser“. Sogenannte Watercamper oder Freecamper ermöglichen es, über 600 Kilometer vernetzter Seen und Flüsse von der schönsten Seite zu entdecken. Ob mit oder ohne eigenen Caravan – der schwimmende Stellplatz mit Außenbordmotor kann wochenweise ohne Bootsführerschein gemietet werden. Einen passenden Wohnwagen gibt es auf Wunsch dazu.

Was kosten Stellplätze an der Mecklenburgischen Seenplatte? Die Preise für einen Camping-Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern hängen von der Lage, der Ausstattung und dem Angebot des Campingplatzes ab. Einen guten Überblick gibt der BVCD-Vergleichspreis des Bundesverbands der Campingwirtschaft in Deutschland e.V. Dieser ermöglicht einen Vergleich des Preisniveaus von Campingplätzen und berechnet sich aus einer Übernachtung für zwei Erwachsene, ein Kind sowie dem Stellplatz für Auto und Wohnwagen. Es handelt sich dabei jeweils um Ab-Preise.

In der Regel muss eine kleine Familie in der Hauptsaison mit rund 30 Euro pro Tag für die Übernachtung auf einem Campingplatz rechnen. Auf dem Drei-Sterne-Platz Ecktannen am Müritz-Nationalpark beispielsweise campt man im Sommer ab 35 Euro. Für den Fünf-Sterne-Campingpark Kamerun an der Müritz liegt der Vergleichspreis in diesem Jahr bei 39 Euro pro Tag in der Hauptsaison. Am Südufer der Müritz werden Stellplätze bereits ab 25 Euro angeboten. Günstiger ist der Campingurlaub für alle, die ihr Zelt auf der Zeltwiese aufschlagen, oder für Wohnmobilisten, die für eine Nacht auf eigens eingerichteten Übernachtungsplätzen vor der Schranke stehen.

Wann öffnen Campingplätze in Mecklenburg-Vorpommern wieder? Unabhängig von den derzeitigen Öffnungsperspektiven in Mecklenburg-Vorpommern greift in Deutschland bis Ende Juni die Corona-Notbremse, sobald in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt die 7-Tage-Inzidenz den Wert von 100 an drei Tagen hintereinander überschreitet. In diesem Fall sind touristische Übernachtungen untersagt. Auch wenn Mecklenburg-Vorpommern touristische Übernachtungen laut Länderverordnung bereits jetzt freigeben würde, so muss die Notbremse außer Kraft gesetzt sein, sodass Gäste wieder campen können.

In Mecklenburg-Vorpommern ist die aktuelle Corona-Verordnung seit Ende April in Kraft und wurde zuletzt am 12. Mai angepasst. Lockerungen sollen ab dem 7. Juni erfolgen. Zunächst sind touristische Übernachtungen auf Campingplätzen für Einwohner in Mecklenburg-Vorpommern wieder gestattet – ab dem 14. Juni soll Camping dann für Einwohner aus anderen Bundesländern erlaubt sein. Die Gastronomie wird bereits am 23. Mai wieder öffnen können. Bei Lockerungen soll es verpflichtende Tests in Mecklenburg-Vorpommern geben, aktuell gibt es noch keine Informationen zu Kosten und Frequenz. Auf regionaler Ebene kann es aktuell Sonderregelungen geben, die die landesweit gültigen Einschränkungen ergänzen oder in Teilen aufheben.

Wo versorge ich mich auf Campingplätzen an der Mecklenburgischen Seenplatte? Die meisten Campingplätze an der Mecklenburgischen-Seenplatte verfügen über einen eigenen kleinen Shop oder einen Kiosk. In der Regel wird ein Brötchendienst angeboten, bei dem zuvor bestellte Backwaren abgeholt werden können. Oftmals gibt es auch ein kleines Angebot an Lebensmitteln. Größere Campingplätze haben häufig einen SB-Markt, der neben den Dingen des täglichen Bedarfs auch Camping-Zubehör von der Gasflasche bis zum Zelthering bereithält. Für den Großeinkauf fahren Camper zu einem nahegelegenen Supermarkt.