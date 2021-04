Urlaub an der Mecklenburgischen Seenplatte: Infos und Tipps

Wer träumt nicht davon, mit der Familie, dem Partner oder Freunden in ein schönes Ferienhaus oder eine gemütliche Ferienwohnung zu fahren? Vom Alltag abschalten, die Natur genießen und bestenfalls direkt am Wasser urlauben: An der Mecklenburgischen Seenplatte ist dies möglich. Lesen Sie hier, was Sie über Ihren Urlaub in der Region wissen müssen und was die Mecklenburger Seenplatte so besonders macht.

Wo ist die Mecklenburgische Seenplatte? Die Mecklenburgische Seenplatte liegt im Nordosten Deutschlands, in den Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Brandenburg. Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte setzt sich aus mehreren Gebieten zusammen: dem östlichen Teil des historischen Mecklenburgs (Mecklenburg-Strelitz) und einem Teil von Vorpommern, der sich auf die Region zwischen Demmin, Kummerow am See und Altentreptow erstreckt. Der Landkreis besitzt insgesamt eine Fläche von 5468 Quadratkilometern und ist damit der größte Deutschlands. Die namensgebende Seenplatte mit dem Müritz-Nationalpark gehört zu den beliebten Regionen, wenn es die Buchung einer Ferienwohnung oder eines Ferienhauses geht. Kein Wunder, denn für den Urlaub stehen gleich mehrere attraktive touristische Regionen zur Auswahl, darunter:

• die Müritz-Region mit den Oberseen Müritz, der bunten Hafenstadt Röbel, dem Fleesensee, Kölpinsee und Plauer See

• Neustrelitz und die Neustrelitzer Kleinseenlandschaft

• die Feldberger Seenlandschaft

• die Mecklenburgische Schweiz mit dem Kummerower See und dem Malchiner See

• die Region Tollensesee mit Neubrandenburg, der Kleinstadt Burg Stargard mit der gleichnamigen Burg und Penzlin

• die Brohmer Berge

• die Krakower Seen

• die Vorpommersche Flusslandschaft mit Tollense, Peene und Trebel.

Welche Sehenswürdigkeiten liegen an der Mecklenburgischen Seenplatte? Es ist gar nicht so einfach, die Sehenswürdigkeiten der Mecklenburger Seenplatte aufzuzählen. Ein weiteres Indiz dafür, dass sich der Urlaub in dieser schönen, von der Vielfalt der Natur geprägten Region lohnt. Ein kleiner Überblick über Orte, die einen Abstecher wert sind:

• Nationalpark Müritz: Der Nationalpark Müritz wurde 1990 gegründet und ist der größte terrestrische Nationalpark Deutschlands. Er besteht aus der Mecklenburgischen Seenplatte und einem Teil der Feldberger Seenlandschaft. Damwild, Waschbären, Rothirsche, See- und Fischadler, Kraniche und Rohrdommeln sind hier heimisch.

• Malchow: Die Kleinstadt Malchow liegt im Süden von Mecklenburg-Vorpommern im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, nicht weit von der Müritz. Seit 2005 ist Malchow als Luftkurort zertifiziert, seit 2011 führt sie offiziell den Namenszusatz Inselstadt. Auf die Besucher warten unter anderem das DDR-Museum in einem ehemaligen Kino aus dem Jahre 1956, das zahlreiche Exponate aus dem Alltag der DDR-Bürger zeigt, sowie das Mecklenburgische Orgelmuseum. Sehenswert sind auch das Kloster Malchow, die Stadtkirche und die Drehbrücke der Stadt.

• Müritz-Havel-Wasserstraße: Für alle, die in ihrem Urlaub möglichst viele Seen kennenlernen möchten, ist eine Tour entlang der Müritz-Havel-Wasserstraße genau das Richtige. Entlang der Strecke, die mit dem Hausboot gut absolviert werden kann, liegen beispielsweise der Zierker See, der Finowsee und der Röblinsee.

• Müritz-Elde-Wasserstraße: Wer seinen Urlaub auf dem Wasser mit dem Hausboot plant, kann entlang der Müritz-Elde-Wasserstraße so einiges erleben und entdecken. Wichtig ist nur, dass sich Urlauber vor dem Antritt der Fahrt über die Schleusenzeiten der insgesamt 17 Schleusenstufen auf dem Weg zur Elbe informieren. Ein 44 Kilometer langer Störkanal kann bis zu Mecklenburg-Vorpommerns Landeshauptstadt Schwerin befahren werden. Unterwegs begegnet den Reisenden beispielsweise das klassizistische Schloss Ludwigslust, das wegen seiner Bauweise und seines Gartenensembles auch als mecklenburgisches Versailles bezeichnet wird. In Plau am See können die Hausboot-Urlauber unter anderem das Burgmuseum besuchen.

• Neustrelitz: Der Stadthafen von Neustrelitz ist genauso einen Ausflug wert wie der Marktplatz der früheren Residenzstadt mecklenburgischer Herzöge. Der Gründungsteil der Stadt ist im Barockstil gehalten. Der Schlossgarten von Neustrelitz wurde 1731/1732 auch als Barockgarten konzipiert, über die Jahre hinweg aber umgestaltet und erweitert. In seinen Grundzügen ist er jedoch barock geblieben.

• Mirow: Der staatlich anerkannte Erholungsort ist beliebt für Urlaube im Neustrelitzer Kleinseenland. Eine der Hauptattraktionen ist wohl die Schlossinsel mit dem Schloss, das im 18. Jahrhundert einer der Nebensitze der Herzöge von Mecklenburg-Strelitz war.

• Burg Stargard: Burg Stargard ist eine Kleinstadt, die südöstlich von Neubrandenburg liegt. Auf dem Burgberg steht die namensgebende Burganlage aus dem 13. Jahrhundert. Sie ist die nördlichste Höhenburg Deutschlands und wurde ursprünglich als Backsteinbau errichtet.

• Heinrich-Schliemann-Museum in Ankershagen: Wer sich für Geschichte interessiert, wird im Heinrich-Schliemann-Museum in Ankershagen seinen Spaß haben. Die Sammlung ist untergebracht in einem alten Pfarrhaus aus dem 18. Jahrhundert, in dem der Archäologe und Troja-Entdecker seine Kindheit größtenteils verbrachte. Insgesamt zehn Themenräume warten auf die Besucher und geben Einblicke in das Leben und Wirken des fortschrittlichen Wissenschaftlers und Multimillionärs. Im Obergeschoss des Museums sind wechselnde Sonderausstellungen zu sehen. Im weitläufigen Museumspark warten ein archäologischer Spielplatz sowie ein zehn Meter langer Nachbau des Trojanischen Pferdes auf die kleinen Gäste.

Was muss ich beim Urlaub an der Mecklenburgischen Seenplatte beachten? Wer seinen Urlaub an der Mecklenburgischen Seenplatte verbringen möchte, hat die Qual der Wahl. Welche Region darf es sein? Welcher See soll fußläufig beziehungsweise mit dem Auto oder dem Fahrrad von der jeweiligen Unterkunft aus erreichbar sein? Egal ob Ferienhaus oder Ferienwohnung: Es gibt ein großes Angebot an Feriendomizilen für den Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern. Wichtig ist nur, dass rechtzeitig im Voraus gebucht wird, da die See-Region doch gerade während der Ferienzeiten und in den Sommermonaten stark gefragt ist. Wer ein langes Wochenende am Wasser verbringen, Natur erleben oder einfach entspannt in der Sonne liegen möchte, kommt ebenfalls gerne an die Müritz, fährt nach Plau oder bucht einen Kurztrip zum Schweriner See. Die Corona-Pandemie hat zudem eindrucksvoll gezeigt, wie Reisebeschränkungen und Beschränkungen für die Buchung einer Ferienwohnung oder eines Ferienhauses sich auf den Urlaub auswirken können. Daher ist es immer sinnvoll, wenn man seinen Seeplatte-Urlaub plant, sich an die jeweilige zuständige Tourist-Information zu wenden. Dort erfahren Reisende alles über aktuelle Bestimmungen und erhalten Tipps rund um Unterkunft-Buchung und Sehenswürdigkeiten am See.

Wann lohnt sich ein Urlaub an der Mecklenburgischen Seenplatte? Wer Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern machen möchte, ist an der Mecklenburgischen Seenplatte auf jeden Fall bestens aufgehoben. Die Auszeit am See lohnt sich wirklich für alle. Wassersport-Freunde kommen auf ihre Kosten: Kanu- oder SUP-Touren durch unberührte Natur stehen genauso auf dem Plan wie Schwimmen oder Tretbootfahren. Wer möchte, kann auch gleich mit dem Hausboot über einen der zahlreichen Seen schippern. Für Natur- und Wander-Liebhaber stehen zahlreiche Strecken am Wasser oder beispielsweise durch den Müritz-Nationalpark zur Verfügung. Der Mecklenburgische-Seenplatte-Urlaub lohnt sich aber auch für Erholungssuchende. Seit 2015 ist die Stadt Feldberg beispielsweise anerkannter Kneipp-Kurort. Neben Hotel-, Ferienhaus- und Ferienwohnungs-Angeboten gibt es in der Feldberger Seenlandschaft auch Kliniken, Reha-Zentren und Wellness-Einrichtungen, die einen gesunden Aufenthalt versprechen.

Wohin kann ich mit Kindern an die Mecklenburgische Seenplatte fahren? Urlaub mit Kindern ist an der Mecklenburger Seenplatte überall möglich. Und das Schöne: Die Region bietet den kleinen Familienmitgliedern jede Menge Abwechslung. Sandburgen bauen, Flusskrebse fangen, Muscheln sammeln, Rehe oder Kraniche zählen – die vielfältige Natur sorgt für zahlreiche Eindrücke und unvergessliche Erinnerungen an die gemeinsamen Ferien. Zudem locken verschiedene Ausflugsziele wie der Bärenpark Müritz oder Bauernhöfe, auf denen Kinder Tiere streicheln, füttern oder sogar Ponys reiten können.