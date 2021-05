Die Mecklenburger Seenplatte gehört unbestritten zu den schönsten Landschaften und Regionen Deutschlands. Vergleiche mit Skandinavien und dabei vor allem mit Schweden muss dieser Teil Mecklenburg-Vorpommerns nicht scheuen. Ein Urlaub im Nord-Osten der Republik bietet sich für Wassersportler ebenso an wie für Wanderfreunde und Menschen, die einen Entspannungsurlaub machen möchten. In malerischen Orten wie Müritz, Plau oder Malchow gibt es dabei garantiert die passende Ferienwohnung oder das passende Ferienhaus.

Welche Arten von Ferienwohnungen gibt es an der Mecklenburgischen Seenplatte? Die Bandbreite der angebotenen Ferienwohnungen ist sehr groß. So können Urlauber wählen zwischen Ferien-Appartements, Fertighäusern, Bungalows, Mobilheimen und mietbaren Wohnwagen. Dabei ist natürlich entscheidend, welche Art von Urlaub man geplant hat. Direkt am See für den Wasserurlaub? In einer der vielen schönen Ortschaften, um die Umgebung zu erkunden? Oder für den Familienurlaub? Egal, welchen Urlaub man plant, die Mecklenburgische Seenplatte bietet für jeden Urlaub die perfekt passende Ferienwohnung.

Wo kann man Ferienwohnungen an der Mecklenburgischen Seenplatte mieten? Die Mecklenburgische Seenplatte bietet viele touristische Höhepunkte. Auf einige von ihnen gehen wir nachfolgend näher ein.

Malchow

Malchow ist eine malerische Kleinstadt, die ein unverwechselbares Flair besitzt. Eingebettet ist die Ortschaft zwischen Hügeln, Wald und Wasser und liegt im Zentrum einer kontrastreichen Seenlandschaft der Mecklenburgischen Seenplatte – zwischen Müritz und Plauer See, am Ufer des Malchower Sees. Privatquartiere, kleine Hotels und Pensionen sowie idyllisch gelegene Camping- und Wasserwanderrastplätze stehen dem Gast zur Verfügung.

Klink

Klink liegt an der Müritz und unweit des Kölpinsees. Die Gemeinde besteht aus vier Ortsteilen, und besonders bekannt ist das Gut Klink, das aus dem 14. Jahrhundert stammt. Sehenswert ist auch die Dorfkirche aus dem Jahre 1736. Die reizvolle natürliche Umgebung lädt vor allem zum Radfahren und Wandern im Bereich des nahen Müritz-Nationalparks ein. Klink bietet genug Möglichkeiten zum ausgelassenen Badespaß sowie zum Paddeln, Surfen, Segeln und Angeln.

Röbel an der Müritz

Röbel ist ein anerkannter Erholungsort, der an einem Ausläufer der Müritz liegt und in eine hügelige Landschaft eingebettet ist. Diese geschützte Lage und die beschaulichen Ringgassen mit den vielen bunten Fachwerkhäuschen vermitteln das Gefühl von Geborgenheit und Zeitlosigkeit. Besonders die restaurierte Windmühle, die inmitten der Stadt auf dem Burgberg thront, eröffnet dem Besucher bei einem Spaziergang durch das mittelalterliche Stadtzentrum einen Rückblick auf Handwerk und Tradition. Im städtischen Bürgergarten hinter dem Haus des Gastes kann man unter alten Bäumen am Wasser verweilen und den Blick in die Ferne schweifen lassen. Die kleine Stadt besitzt eine wunderschöne und lang gestreckte Uferpromenade mit Anlegestellen der Fahrgastschiffer, einladenden Restaurants und Cafés. Die alten, teils schilfgedeckten Bootshäuser verleihen Röbel/Müritz zusammen mit dem modernen Wasserwanderrastplatz, dem Segler- und Stadthafen ein sehr individuelles maritimes Flair.

Göhren-Lebbin

Göhren-Lebbin ist von diversen Seen und einer idyllischen Hügellandschaft umgeben. Die Gemeinde befindet sich direkt am Fleesensee und Kölpinsee, zwei der Mecklenburgischen Oberseen, mit direkter schleusenfreier Verbindung zur Müritz und dem Plauer See. Das Revier ist ideal geeignet für viele Aktivitäten im und auf dem Wasser. Durch die herrliche landschaftliche Lage hat sich der Tourismus zum wichtigsten Wirtschaftszweig in der Gemeinde Göhren-Lebbin entwickelt. Im Jahr 2000 wurde das 500 ha große Ferien- und Urlauberdomizil "Land Fleesensee" eröffnet. Den Urlaubern stehen verschiedene Unterkunftsanbieter zur Auswahl, von Hotels über Pensionen bis hin zu vielen neuen Ferienhäusern und Ferienwohnungen. Für sportliche Aktivitäten bieten sich Golf, Wassersport und Tennis an. In der SPAWorld Fleesensee kann man herrlich entspannen und relaxen sowie Wellness- und Beautyanwendungen genießen. Der Ortsteil Untergöhren liegt direkt am Ufer des Fleesensee. Hier wurden wunderbare Liegewiesen mit Badestellen, gepflegte Sportstätten sowie Sanitär- und gastronomische Einrichtungen angelegt. Eine Rettungsstation, der Schiffsanleger für die Fahrgastschifffahrt und ein Bootsverleih gehören auch zum Angebot. Der Fleesensee ist auch für Segler und Surfer ein ideales Revier.

Waren an der Müritz

In Waren an der Müritz, Deutschlands größtem Binnensee, erwarten die Besucher ganz viel städtischer Charme, herrliche Natur und vielseitige Möglichkeiten der Freizeitgestaltung, verbunden mit einem abwechslungsreichen kulturellen Angebot. Vor allem in der Warener Altstadt wandelt man nahezu auf historischen Spuren, kann zahlreiche und liebevoll im Detail restaurierte Fachwerkhäuser ebenso bestaunen wie verschiedene Kirchen. Und natürlich laden auch kleine Geschäfte, Boutiquen, Cafés und Restaurants zum Einkaufen, Verweilen und Genießen ein.

Neustrelitz

Die einstige Residenzstadt der Herzöge von Mecklenburg-Strelitz liegt im Süden von Mecklenburg-Vorpommern. Als Tor zur Kleinseenplatte bietet die Nähe zum Müritz-Nationalpark und zur einzigartigen Seenlandschaft vielfältige aktive Erholungsmöglichkeiten. Durch die gute Wasseranbindung über den Kammerkanal, die Obere Havel-Wasserstraße und die Rheinsberger Gewässer ist Neustrelitz ein Reiseziel für Wassersportler. Der Stadthafen bietet moderne Liegeplätze für Sport- und Fahrgastschifffahrt.

Plau am See

Das leicht hügelige Umland von Plau am See, eine wunderschöne Endmoränen-Landschaft, mit farbenprächtigen Wiesen, bunten Feldern, ruhigen Wäldern und vielen kleinen und größeren Seen ist ein echtes Naturparadies. Am Nordufer des Plauer Sees liegt der Naturpark Nossentiner/Schwinzer Heide. Nach der Müritz und dem Schweriner See ist der Plauer See mit fast 39 km² der drittgrößte See in Mecklenburg-Vorpommern. Die Nord-Südausdehnung beträgt 15 km, die maximale Breite 6 km, er ist ein ideales Binnengewässer für Wassersportler. Plau am See – das ist auch die Stadt der drei Türme - Burgturm, Kirchturm und Leuchtturm sind alle drei begehbar und bieten einen fantastischen Ausblick auf den Ort, die Landschaft und den See.

Welche Ferienwohnungen an der Mecklenburgischen Seenplatte eignen sich für Familien mit Kindern? Eine Ferienwohnung bietet sich für Familien perfekt an. Anders als im Hotel können sich die Kinder hier ungestört ausleben und sind weniger im Fokus. Der Urlaub gestaltet sich insgesamt unabhängiger. Zudem ist ein Urlaub als "Selbstversorger" häufig preisgünstiger. Familien sind in einer eigenen Ferienwohnung nicht abhängig von Essenszeiten und können so besser für sich planen. Ein Garten oder eine Terrasse sind weitere Pluspunkte für alle, die mit dem Nachwuchs in den See-Urlaub fahren wollen. Bei der Buchung kann zudem darauf geachtet werden, dass für die Eltern und die Kinder jeweils ein eigenes Schlafzimmer vorhanden ist. Manche Ferienwohnungen sind sogar mit gleich drei Schlafzimmern ausgestattet, sodass jede Person im Urlaub den nötigen Rückzugsraum erhält. Wer als Gast ein Beistellbett für den jüngsten Familiennachwuchs braucht, kann dies in der Regel bei der Buchung angeben oder mit dem Vermieter direkt besprechen.

Kann ich meinen Hund mit in die Ferienwohnung an der Mecklenburgischen Seenplatte nehmen? Die Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern bietet eine tolle Natur-Landschaft, die natürlich auch bestens für Spaziergänge mit dem Hund geeignet ist. Es spricht im Grunde also erst einmal nichts dagegen, den Vierbeiner mitzunehmen. Ob eine Ferienwohnung aber hundetauglich ist und Hunde nicht verboten sind, ist selbstverständlich vor der Buchung abzuklären. Außerdem sollte man sich auch schon im Vorfeld schlau machen, wo man mit dem Hund vor Ort hin kann und wo es beispielsweise Naturschutzgebiete gibt.