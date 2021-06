Urlaub im Hotel an der Mecklenburgischen Seenplatte

Die Region der Mecklenburgischen Seenplatte zeigt sich äußerst vielfältig. Im Zentrum befindet sich mit der Müritz der größte Binnensee Deutschlands, der mit seinem milden Klima und flachen Badestränden für unbeschwerten Urlaub sorgt. Weiter östlich und nur eine Stunde von Berlin entfernt reihen sich die zahlreichen Gewässer der Mecklenburgischen Kleinseenplatte aneinander.

Abseits von Großstadt und Alltag begeistert die Erlebnisregion mit beeindruckenden Naturlandschaften und einer außergewöhnlichen Artenvielfalt im Zusammenspiel mit kulturhistorischen Schätzen. Ob per Kanu, Fahrrad oder Hausboot – die 1000 Seen versprechen ein einzigartiges Landschaftsabenteuer. Weiter im Norden erstrecken sich die eiszeitlich geformten Hügel, Seen und Flüsse der Mecklenburgischen Schweiz. Nirgends sonst in der Mecklenburgischen Seenplatte hinterließen die Gletscher einen so schwungvollen Landstrich mit Durchbruchstälern, Mooren und Gewässern. Ein beliebtes Urlaubsziel ist der Kummerower See, einen Abstecher lohnt auch die Moorlandschaft Große Rosin an der Peene, wo See- und Fischadler, Silberreiher und Rohrdommeln beobachtet werden können. Nachts lockt der Sternenpark zu einer visuellen Reise durch die Milchstraße, hier leuchtet das Firmament in ungewohnter Klarheit.

Was muss man bei Hotels an der Mecklenburgischen Seenplatte beachten? Mecklenburg-Vorpommern bietet seinen Urlaubern eine Vielzahl an Übernachtungsmöglichkeiten. Ob Hausboot, Schloss, Ferienwohnung oder Hotel – jede Beherbergungsform rund um die Mecklenburger Seenplatte hat ihren Reiz. Urlauber sollten zunächst prüfen, welche Unterkunft ihren Ansprüchen am besten genügt. Selbstversorger genießen ihren Freiraum am besten in einem Ferienhaus oder einer Ferienwohnung. Genießer lassen sich in den Schlössern und Gutshäusern der Region verwöhnen, und für Familien gibt es familienfreundliche Parks, Resorts oder Hotels.

Bei der Buchung eines Hotels an den Mecklenburger Seen sollten Reisende darauf achten, welche Zielgruppe die Unterkunft anspricht. Einige Herbergen konzentrieren sich auf Familien und bieten viele Beschäftigungsmöglichkeiten für Kinder aller Altersstufen. Wer auf der Suche nach einem Romantikurlaub zu zweit ist, sollte sich hingegen eher nach einem Wellness-Resort umsehen.

Dann wiederum warten rund um die Mecklenburgische Seenplatte außergewöhnliche Hotels auf die Gäste, die für sich selbst bereits ein Erlebnis sind. Der weiteste Blick über Deutschlands größten Binnensee eröffnet sich vom Penthouse im Rechliner Müritz-Turm. Das Übersee-Appartement auf 210 Quadratmetern gehört zum Ferienpark Müritz, und auf Augenhöhe mit den Kranichen eröffnet das „Hotel am Müritz-Nationalpark“ einen Blick über weite Wiesen.

Die einzelnen Regionen der Mecklenburgischen Seenplatte bieten den Hotelgästen zusätzliche Vorteile. So erhalten beispielsweise die Übernachtungsgäste rund um die Müritz bei ihrer Ankunft eine Gästekarte und können damit in den Sommermonaten verschiedene Busverbindungen kostenlos nutzen. Das Ticket gilt auch auf der Nationalparklinie zwischen Waren und dem Bolter Kanal, außerdem gibt es Ermäßigungen auf ausgewählte Linien der Fahrtgastschifffahrt. Unterwegs können Urlauber aussteigen, um beispielsweise einen Abstecher zum Müritz-Nationalpark zu unternehmen, zudem besteht an vielen Haltepunkten ein Übergang zu Wander- und Radwegen.

Wo gibt es günstige Hotels an der Mecklenburgischen Seenplatte? Über das Buchungsportal der Mecklenburgischen Seenplatte (https://buchen.1000seen.de/) lassen sich Unterkünfte vom Hausboot über Ferienwohnungen hin zum Hotel finden. Reisende wählen den gewünschten Zeitraum, die Unterkunftsform sowie die Anzahl der gewünschten Zimmer aus und erhalten eine Übersicht der verfügbaren Übernachtungsmöglichkeiten an den Mecklenburger Seen. Über Kriterien zur Ausstattung des Objekts lässt sich die Suche eingrenzen.

Eine Alternative sind private Hotelbuchungsplattformen, die Bestpreise versprechen. Auch hier lassen sich Hotels nach Reisezeitraum filtern. Über eine Sortierung nach Preis pro Nacht oder Gesamtreisepreis lassen sich auch für die Region der Mecklenburgischen Seenplatte günstige Angebote finden. Oftmals finden sich in den Hotelvorstellungen Hinweise zu den enthaltenen Leistungen, wie kostenfreies WLAN oder reichhaltiges Frühstück. Da Urlaub in Deutschland derzeit sehr gefragt ist, sollten Reisende frühzeitig buchen. Abseits der Ferienzeiten und in der Nebensaison ist mit deutlich niedrigeren Kosten zu rechnen.

Wo sind die schönsten Resorts an der Mecklenburgischen Seenplatte? Die beliebtesten Hotels liegen zumeist direkt an einem der zahlreichen Seen der Mecklenburger Seenplatte. Über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist das Schloss Fleesensee bei Malchow am gleichnamigen Gewässer. Luxus-Suiten und modernster Komfort garantieren einen exklusiven Urlaub. Vielfältig zeigt sich das Precise Resort Marina Wolfsbruch in Rheinsberg mit eigenem Yachthafen, Hausbootcharter, Kinderland, Badelandschaft und Wellnessbereich. Entspannung pur verspricht das Resort Maremüritz in Waren, das ebenfalls über einen Spabereich mit Pool und zukünftig eigener Marina verfügt.

Ein besonderes Erlebnis verspricht ein Urlaub in historischen Guts- und Herrenhäusern. Die Gehöfte prägen die Kulturlandschaft Mecklenburg-Vorpommerns und lebten einst von der Landwirtschaft. Nach der großen Enteignungswelle 1945 zogen Schulen oder Altenheime in die alten Gemäuer. Vielfach wurde die historische Substanz bewahrt und weckte den Gestaltungsgeist der neuen Besitzer. Mit neuen Ideen und viel Engagement hauchten sie den Häusern neues Leben ein, viele von ihnen beherbergen heute Urlaubsgäste. Ein schönes Beispiel ist das familiengeführte Gut Pohnstorf inmitten der sanften Hügel der Mecklenburgischen Schweiz. Es bietet sieben stilvolle Altbau-Appartements im Gutshaus von 1850, einen großen Park mit Badeteich sowie Mini-Schafe, Alpakas und Ponys. Ganz in der Nähe der Müritz lädt das 200 Jahre alte Gutshaus Woldzegarten zum entspannten Urlaub mit der ganzen Familie. Es wurde mit originalen Materialien denkmalgerecht restauriert und hat seine ursprüngliche Würde behalten. Auf den Wiesen rund um das Haus warten Schafe, Katzen und Ziegen auf Streicheleinheiten, übernachtet wird in großen Familienappartements.

Gibt es Familienhotels an der Mecklenburgischen Seenplatte? Die Region im Herzen Mecklenburg-Vorpommerns eignet sich perfekt für einen vielseitigen Familienurlaub. Rund um die zahlreichen Seen können Kinder den ganzen Tag draußen spielen und die abwechslungsreiche Natur entdecken. An den langen Badestränden werden Sandburgen gebaut, im Schilfgras kleine Krebse beobachtet und auf dem Wasser Fische beobachtet. Ob im Schlauchboot oder Kanu – an Bord entwickeln sich die Kleinen zum Kapitän und erobern die Seen.

Gastgeber für den Familienurlaub gibt es nahezu an jedem Gewässer. Besonders beliebt sind Ziele an der Müritz, die mit ihren 117 Quadratkilometern der größte deutsche Binnensee ist. An seinem Südostufer liegt das Müritzparadies mit verschiedenen Unterkünften für Familien. Der beliebte Ferienpark bietet Flachwasserbereiche zum Baden, Surfen oder Stand up Paddling. Eine interessante Alternative sind Ferienresidenzen, die sich beispielsweise am Kölpinsee, in Malchow am Fleesensee und am Plauer See befinden. Urlaub inmitten der Natur verspricht das Familotel direkt am Müritz-Nationalpark. Hier lassen sich See- und Fischadler beobachten, dazu gibt es einen Streichelzoo.

Für besonders familienfreundliche Anbieter in Mecklenburg-Vorpommern wurde ein Qualitätssiegel eingeführt. Die goldene Krone von Urlaubskönig Gustav zeichnet diese Einrichtungen aus und wird vom Land nur bei der Erfüllung hoher Qualitätsstandards vergeben. Geprüft werden der Service im Anreisevorfeld, das Preis-Leistungs-Verhältnis, die allgemeine Kind- und familiengerechte Ausstattung, Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten sowie Sicherheitsmaßnahmen vor Ort.

Rund um die Urlaubsorte der Mecklenburgischen Seenplatte wird Familien ein umfangreiches Programm geboten. In der Region gibt es über 200 offizielle Naturbadestellen, die zumeist über flache Einstiege verfügen. Ohne Strömung erwärmt sich das Wasser hier schnell und bietet beste Bedingungen zum Planschen für Groß und Klein. Besonders schön sind die Klarwasser-Seen mit Sichttiefen bis zu acht Metern. In ausgewählten Gewässern lernen Kinder unter Anleitung in Ferienkursen das Schwimmen und bringen Auszeichnungen wie das Seepferdchen mit nach Hause. Angeboten werden die Kurse vom DRK, einige Hotels haben auch eigene Schwimmlehrer. Im Nationalpark Müritz können sich die Kleinen als Forscher betätigen und individuelle Expeditionen mit Kescher und Bestimmungsapp in die Natur unternehmen.

Kann ich meinen Hund mit ins Hotel an der Mecklenburgischen Seenplatte nehmen? Wie überall gibt es auch in Mecklenburg-Vorpommern hundefreundliche Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze. Ob Wandern oder Kanufahren: Die schöne Landschaft der Mecklenburgischen Seenplatte lädt zu verschiedenen Aktivitäten mit Hund am oder auf dem Wasser ein.