Hausboot-Urlaub auf Müritz und Mecklenburgischer Seenplatte

Die Mecklenburgische Seenplatte wird auch als Mecklenburger Seenplatte bezeichnet und ist eine besonders wasserreiche Landschaft im Nordosten Deutschlands. Sie liegt im zentralen und südlichen Teil des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern im Landesteil Mecklenburg. Im Südosten erstreckt sich das Seengebiet bis nach Brandenburg.

Mit rund tausend Seen ist die Mecklenburgische Seenplatte ein beliebtes Ziel für Wassersportfans. Das Revier im Herzen Mecklenburg-Vorpommerns gilt als Europas größtes geschlossenes Seengebiet und bietet beste Bedingungen für einen aktiven Urlaub am Wasser mit Surfen, Segeln, Stand-up Paddling oder Wakeboarding. Wanderer und Radfahrer durchqueren die Kulturlandschaft mit ihren Guts- und Herrenhäusern auf gut ausgeschilderten Fernwegen, Hausbooturlauber erkunden die beeindruckende Natur vom Wasser aus. Ob Motoryacht oder schwimmendes Ferienhaus auf einem Ponton – in vielen Städten und Häfen können Urlauber an der Müritz und der Mecklenburgischen Seenplatte inzwischen ein Hausboot mieten. Das Angebot steigt von Jahr zu Jahr.

Wie kann ich ein Hausboot an der Mecklenburgischen Seenplatte mieten? Die Mecklenburgische Seenplatte zählt zu den größten Wassergebieten Europas. Rund tausend Seen sind über Flüsse und Kanäle miteinander vernetzt, an ihren Ufern laden kleine Dörfer oder Schlösser zum Zwischenstopp. Das Herzstück der Mecklenburgischen Seenplatte ist die Müritz. Die Region ist für einen Urlaub mit dem Hausboot bestens geeignet, und so haben Freizeitkapitäne das schwimmende Ferienhaus immer dabei. In ihrem Bootsurlaub auf dem Wasser können sie in ruhigen Häfen anlegen und die hübschen Städte an Land erkunden oder in einsamen Buchten übernachten.

Wer über die Mecklenburgische Seenplatte schippern möchte, hat die Wahl zwischen unterschiedlichen Booten. Klassische Hausboote mit abgeflachtem Rumpfboden bieten zumeist geräumige Aufteilungen der Kabinen, eigene Bäder mit Toilette und Dusche. Wie schwimmende Ferienhäuser wirken Pontonboote wie Febomobil, Riverlodge und BunBo. Sie werden auf Schwimmkörpern gebaut und bieten durch ihre geraden Wände viel Platz. Sie sind zumeist ebenerdig und daher insbesondere für Menschen mit eingeschränkter Mobilität gut geeignet. Echte Motoryachten mit spitzem Schiffsrumpf weisen gute Fahreigenschaften im Wasser auf und werden oft durch Bug- oder Heckstrahlruder unterstützt. Für zwei Personen eignen sich kleine, wendige Kajütmotorboote, die zumeist nur über eine Toilette, jedoch keine Dusche verfügen.

In Mecklenburg sowie im angrenzenden Brandenburg gibt es zahlreiche Vermietungen für Hausboote. Dazu zählen unter anderem Locaboat Holidays, Le Boat und Kuhnle Tours. Der Anbieter Le Boat verfügt über vier Basen in der Region, Urlauber können sich in Jabel in der Nähe der Müritz, in der Marina Wolfsbruch oder in Fürstenberg ein Hausboot mieten. Eine weitere Vermietung von Le Boat befindet sich in Potsdam in Brandenburg. Locaboat hat die Boote seiner Flotte in Fürstenberg und in Fleesensee liegen, von dort geht es beispielsweise über den Kölpinsee auf die Müritz. Mit Kuhnle Tours gehen Reisende unter anderem ab Fürstenberg oder dem Hafendorf Müritz auf große Fahrt.

Brauche ich einen Führerschein, um ein Hausboot an der Mecklenburgischen Seenplatte zu mieten? Auf vielen Gewässern in Mecklenburg-Vorpommern wie beispielsweise der Müritz sind Freizeitkapitäne führerscheinfrei unterwegs. Das entsprechende Revier ist genau abgegrenzt und umfasst die Müritz, die Mecklenburgischen Großseen und die Kleinseenplatte mit Rheinsberg. Weiterhin reicht für die Obere Havel-Wasserstraße, die Müritz-Elde-Wasserstraße von Plau bis zur Elbe und den Wasserweg nach Schwerin ein sogenannter Charterschein aus. Wer auf diesen Seen und Flüssen unterwegs ist, kann ein Hausboot ohne Führerschein mieten.

Auf der Mecklenburger Seenplatte wird für Boote unter 15 PS generell kein Bootsführerschein benötigt. Für PS-stärkere Boote gilt hingegen die sogenannte Charterscheinregelung. Freizeitkapitäne ohne Erfahrung müssen vor dem Start einen rund dreistündigen Kurs bei ihrem Vermieter absolvieren. Dabei erlernen sie theoretische und praktische Grundlagen und erhalten anschließend einen Charterschein, der für den gesamten Bootsurlaub gültig ist. Mit diesem Charterschein dürfen Freizeitkapitäne Boote mit einer maximalen Länge von 15 Metern und einer maximalen Geschwindigkeit von zwölf km/h fahren, die Platz für zwei bis zwölf Personen bieten.

Was kostet ein Hausboot an der Müritz? Bootsurlaub auf den Gewässern der Mecklenburgischen Seenplatte ist beliebt. Ganz ohne Führerschein schippern Freizeitkapitäne mit Yachten, Hausbooten oder Ferienhäusern auf Pontons über die Müritz und die anderen Seen Mecklenburgs. Die Preise sind abhängig vom gewählten Boot und der Ausstattung. Generell sind Hausboote, die Platz für weniger Personen bieten, günstiger als größere Yachten.

Der reine Charterpreis für eine „Clipper“ für vier Personen von Le Boat beginnt für eine Woche in der Nebensaison (Oktober) bei 1.439 Euro / Boot. In der Hauptsaison beginnt die einwöchige Bootsmiete bei 3.249 Euro. Dazu werden Nebenkosten berechnet. So liegen die Kosten pro Betriebsstunde bei rund elf Euro. Weiterhin lässt sich die volle Kaution vermindern auf einen geringeren Selbstbehalt im Schadensfall durch eine Zahlung von 34 Euro pro Tag.

Bei Locaboat gibt es das günstigste Boot – eine Pénichette Classique für bis maximal fünf Personen - ab 935 Euro pro Woche, die moderne Pénichette 1020 Flying Bridge beginnt bei 1.680 Euro. Alle Preise verstehen sich zuzüglich Nebenkosten, beispielsweise für Betriebsstunden.

Hausboote und schwimmende Ferienhäuser gibt es unter anderem bei der Kuhnle Tours GmbH. Das Febomobil beispielsweise eignet sich für Familien und Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Kuhnle Tours bietet ein flexibles Preismodell, so dass ein Febomobil mit fünf Betten zwischen 175 und 300 Euro pro Nacht kostet. Dazu kommen die Kosten für Benzin nach Verbrauch. Hier müssen Bootsurlauber mit etwa 190 Euro pro Woche rechnen. Kostenpflichtig sind zudem Extras wie Bettwäsche und Handtücher, die man auch selbst mitbringen kann, oder Fahrräder, Bootsgrill und Beiboot. Weiterhin fallen in fremden Häfen Liegegebühren an, die bei ein bis zwei Euro pro Meter Schiffslänge liegen. In einigen Orten ist auch die Zahlung einer Kurtaxe obligatorisch.

Wohin kann ich mit dem Hausboot an der Mecklenburgischen Seenplatte fahren? In Mecklenburg gibt es verschiedene Reviere, die im Urlaub mit dem Hausboot befahren werden können. Zu den beliebtesten Zielen für Hausbooturlauber zählt die Großseenplatte im Norden mit der Müritz, dem Malchower See, dem Plauer See, dem Fleesensee und dem Kölpinsee. Die Weite der Gewässer ist beeindruckend, dafür kann es an windigen Tagen sehr wellig werden. Ab Windstärke vier ist das Befahren sogar verboten.

Die Müritz ist mit mehr als 110 Quadratkilometern der größte Binnensee Deutschlands. Zu den beliebtesten Häfen zählt Waren an der Müritz, die mit 21.000 Einwohnern größte Stadt an der Müritz. Die malerische Altstadt lockt mit zwei mächtigen Backsteinkirchen, einer hübschen Fußgängerzone und der belebten Hafenpromenade. Abstecher lohnen auch das historische Röbel mit seinen Fachwerkhäusern und das dörfliche Rechlin an der Binnenmüritz. Zur Großseenplatte in Mecklenburg-Vorpommern zählen auch weitere beliebte Seen wie der Fleesensee, der Plauer See, der Kölpinsee und der Malchower See. Die Wasserstadt Fürstenberg an der Havel versteht sich als südliches Tor zur Mecklenburgischen Kleinseenplatte. Das Netz aus Seen ist ein Paradies für Wassersportler und liegt nur 80 km nördlich von Berlin. Zu den Highlights für Gänge an Land zählt die Schlossinsel Mirow, der familiengeführte Hafen in Kleinzerlang, der beschauliche Ort Priepert und die Marina Wolfsbruch mit ihrem Feriendorf. Das Tor zum Müritz Nationalpark bildet Granzow bei Mirow. Endstation für Hausboote ist im schönen Hafen von Neustrelitz. In der Region kann es im Sommer bei gutem Wetter an den Schleusen voll werden. Freizeitkapitäne sollten daher bei der Tourenplanung Wartezeiten einplanen.