Streaming-Tipps: Von "Lilo & Stitch" bis "Das Leben ist Jetzt"

Die Hochzeit

Regisseur Jan Georg Schütte lässt seiner Star-Besetzung (unter anderem Anja Kling, Tobias Moretti und Devid Striesow) in der sechsteiligen Impro-Serie „Die Hochzeit“ freie Hand. Statt Drehbücher gibt es für die Darsteller lediglich Rollensteckbriefe. Das Ergebnis ist eine aberwitzige Hochzeit zwischen Alpenpanorama und Instagram-Fassade – voller Hysterie, Hashtags, Herz und Humor



Fotoquelle: ARD

Lilo & Stitch

An den Kinokassen spielte die Live-Action-Verfilmung von „Lilo & Stitch“ mehr als eine Milliarde US-Dollar ein. In Deutschland sahen mehr als drei Millionen Kinobesucher den Film. Erzählt wird die Geschichte des einsamen hawaianischen Mädchens Lilo, das einen wilden außerirdischen „Welpen“ namens Stitch adoptiert. Dieser hilft dabei, Lilos zerrüttete Familie wieder zusammenzubringen.



Fotoquelle: Disney

The Thursday Murder Club

Der Film „The Thursday Murder Club“ basiert auf dem internationalen Bestseller „Der Donnerstagsmordclub“ von Richard Osman. Er handelt von einer Rentner-Truppe, die aus Spaß versucht, ungelöste Mordfälle zu lösen. Als eines Tages ein Mord quasi direkt vor der Haustür passiert, legen Elizabeth (Helen Mirren), Ron (Pierce Brosnan), Ibrahim (Ben Kingsley) und Joyce (Celia Imrie) so richtig los.



Fotoquelle: Netflix

Eyes of Wakanda

Sie sind die Wächter Wakandas, eine Art Geheimpolizei. Die Rede ist von den Hatut Zeraze, den wakandischen War Dogs. Die neue animierte Marvel-Serie beim Streaminganbieter Disney+ erzählt ihre Geschichte. Bei Abenteuern, die verschiedene Epochen und Länder umfassen, müssen die Hatut Zeraze gefährliche Missionen erfüllen, um Vibranium-Artefakte vor den Feinden Wakandas zu retten.



Fotoquelle: Marvel

Confidence Queen

Die Serie dreht sich um Erbin Yi-rang (Park Minyoung, Foto), die aufgrund eines Vorfalls in ihrer Kindheit im Schatten leben musste. Die hochintelligente Frau verfügt über eine scharfe Intuitionsgabe und eine außergewöhnliche Willensstärke – alles perfekte Eigenschaften, um der Kopf einer Betrügerbande zu sein. Gemeinsam mit James (Park Hee-soon) und Gu-ho (Joo Jong-hyuk) will sie Schurken das Handwerk legen und ihren eigenen Reichtum ausbauen.



Fotoquelle: Prime Video

Leben ist Jetzt

Die Zwillinge Philipp (Richard Fuchs) und Johannes (Anton Fuchs) sowie ihre Schwester Elli (Kya-Celina Barucki) wachsen in einem christlich geprägten Umfeld auf. Als bei Philipp Krebs diagnostiziert wird, beschließen sie, ihr Leben zu verändern und es ab sofort mehr zu genießen. Gemeinsam gründen sie den YouTube-Kanal „The Real Life Guys“ und leben ihre Liebe zu technischen Erfindungen der anderen Art aus. Schnell erobern sie die Herzen ihrer Zuschauer.



Fotoquelle: apple TV+