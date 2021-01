Zu gewinnen: "Kiss Me Kosher" auf DVD

Eine junge Israelin liebt in eine Deutsche – sehr zum Unmut ihrer Großmutter. Die Holocaust-Überlebende will die Hochzeit ihrer Enkelin mit allen Mitteln verhindern. Die freche Komödie "Kiss Me Kosher" spielt gekommt mit Vorurteilen, Klischees und Tabuthemen.

Für Berta (Rivka Michaeli) ist eine Ehe zwischen einer Israelin und einer Deutschen ein Ding der Unmöglichkeit. Obwohl auch sie mit dem Palästinenser Ibrahim ein recht unkonventionelles Liebesglück gefunden hat, das sie im Gegensatz zur lebensfrohen Enkeltochter Shira (Moran Rosenblatt) vor der Familie verheimlicht. Aber wie lange kann das noch so gutgehen? Ein witziger, temporeicher Culture-Clash über Liebe, Vorurteile und verrückte Familien. Eine ausführliche Filmkritik lesen Sie hier.

Das Projekt, das Schauspieler aus zwei Nationen versammelt, wurde an 27 Tagen in vier Sprachen in Tel Aviv und Jerusalem gedreht. Die Rolle von Maria, der deutschen Freundin von Shira, wird von Luise Wolfram (Bremen-"Tatort") verkörpert. "Man geht mit den Figuren mit, hat eine Liebesgeschichte, die berührt, und da es auch noch Comedy ist, kann gelacht werden. Es ist ein Film für die Seele", sagte die Schauspielerin im prisma-Interview.

prisma verlost drei DVDs von "Kiss Me Kosher". Einfach bis zum 20. Januar 2021 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken*. Danach bekommen Sie von uns eine E-Mail, mit der Sie Ihre Teilnahme noch einmal bestätigen müssen. Viel Glück!

Die Preise wurden prisma vom Kooperationspartner unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Keine Barauszahlung des Preises möglich. Rechts- und Postweg sind ausgeschlossen. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. prisma-Mitarbeiter und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Teilnahmebedingungen auf www.prisma.de/agb. Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Erhebung von Daten erfolgt zur Gewinnerziehung und zum Versand unserer Newsletter. Informationen zum Datenschutz unter www.prisma.de/datenschutz.