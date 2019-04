| Kinotipp

Im zerstörten Nachkriegs- Hamburg sind die Wunden auf den Seelen von Siegern und Besiegten noch offen. In der deutschen Hafenstadt hilft der britische Colonel Lewis Morgan (Jason Clarke) beim Wiederaufbau. Er und seine Ehefrau Rachael (Keira Knightley) leiden unter dem dramatischen Verlust ihres Sohnes. Nun wohnen beide in einem Haus, in dem auch der frühere Eigentümer Stefan Lubert (Alexander Skarsgård) und seine Tochter Freda (Flora Thiemann) leben. In klaustrophobischer Umgebung lernen die beiden Familien, mit ihrem Schmerz umzugehen. Feindschaft und Trauer verwandeln sich in Leidenschaft und Betrug. "Niemandsland – The Aftermath" basiert auf der Romanvorlage des walisischen Schriftstellers Rhidian Brook. Ein Film über Vergebung und Neuanfang. Sehenswert.

Titel: Niemandsland – The Aftermath

Kinostart: Donnerstag, 11.4.

Regie: James Kent

Darsteller: Keira Knightley, Jason Clarke, Alexander Skarsgård, Flora Thiemann, Jannik Schümann

FSK: ab 12 Jahren