| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 4. Oktober, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 4. Oktober, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Trump mit Corona infiziert - welche Konsequenzen hat das für die USA?

Trump mit Corona infiziert - welche Konsequenzen hat das für die USA? Gäste: Peter Altmaier (CDU, Bundesminister für Wirtschaft und Energie), Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen, Mitglied des Deutschen Bundestages), Rachel Tausendfreund (German Marshall Fund of the United States), Roger Johnson (Vizepräsident der Republicans Overseas in Europa), Britta Waldschmidt-Nelson (Professorin für Geschichte des europäisch-transatlantischen Kulturraums an der Universität Augsburg), Stefan Niemann (Leiter des ARD-Studios in Washington D.C.)

Weltweit beobachten Politik und Wirtschaft die Entwicklungen im Weißen Haus. Die Finanzmärkte reagieren nervös und es ist noch völlig unklar, ob der Präsident seine Amtsgeschäfte in den nächsten Wochen wird wahrnehmen können. Welche Folgen hat Trumps Corona-Diagnose? Welchen Einfluss hat die Infektion auf den US-Wahlkampf? Drohen den USA nach einer aggressiven Fernsehdebatte zwischen Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden nun noch chaotischere Zustände? Über diese Fragen diskutiert Anne Will mit ihren Gästen.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 5. Oktober, 21.20 Uhr (ARD)

Montag, 5. Oktober, 21.20 Uhr (ARD) Thema: Streit um die Sprache: Was darf man noch sagen und was besser nicht?

Streit um die Sprache: Was darf man noch sagen und was besser nicht? Gäste: Jan Weiler (Schriftsteller und Kolumnist), Stefanie Lohaus (Feministin und Publizistin; Gründerin und Mitherausgeberin des "Mizzy Magazine"), Stephan Anpalagan (Journalist und Theologe, Mitgründer der Unternehmensberatung "Demokratie in Arbeit"), Jürgen von der Lippe (TV-Moderator und Komiker), Svenja Flaßpöhler (Philosophin, Chefredakteurin "Philosophie Magazin"); Im Einzelgespräch: Andrew Onuegbu (Koch und Inhaber des Restaurants "Zum Mohrenkopf")

Man darf nicht mehr alles sagen, warnen die einen und wittern Zensur! Die andern meinen: Von wegen, Begriffe wie Zigeunersauce und Mohrenstraße sind rassistisch, müssen weg! Wer hat Recht? Und wer zensiert da wen, grenzt aus, schafft Tabus und Verbote? Über diese Fragen diskutiert Frank Plasberg mit seinen Gästen.

Sendung: Maischberger die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 7. Oktober, 22.50 Uhr (ARD)

Mittwoch, 7. Oktober, 22.50 Uhr (ARD) Themen: Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt.

Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 8. Oktober, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 8. Oktober, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

