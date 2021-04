Anne Will: Thema und Gäste in der ARD-Talkshow

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 18. April, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 18. April, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Streit um die "Bundes-Notbremse" - lässt sich die dritte Welle so brechen?

Streit um die "Bundes-Notbremse" - lässt sich die dritte Welle so brechen? Gäste: Peter Altmaier (CDU, Bundesminister für Wirtschaft und Energie), Michael Müller (SPD, Regierender Bürgermeister von Berlin, Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz), Katrin Göring-Eckardt (Bündnis 90/Die Grünen,Fraktionsvorsitzende im Bundestag), Christian Lindner (FDP, Parteivorsitzender und Fraktionsvorsitzender im Bundestag), Michael Hallek (Direktor der Klinik I für Innere Medizin an der Uniklinik Köln), Melanie Amann (Leiterin des "Spiegel"-Hauptstadtbüros")

Die Bundesregierung möchte jetzt das Infektionsschutzgesetz verschärfen und eine "Bundes-Notbremse" einführen. Doch die Kritik ist groß, insbesondere an der Wirksamkeit und Verhältnismäßigkeit von nächtlichen Ausgangsbeschränkungen. Werden mit der "Bundes-Notbremse" die richtigen Maßnahmen ergriffen? Droht das Vorhaben am Widerstand gegen die Ausgangsbeschränkungen zu scheitern? Kann die dritte Welle so noch gebrochen werden oder kommt die bundeseinheitliche Regelung zu spät? Darüber diskutiert Anne Will mit ihren Gästen.

Weitere Informationen, News und Sendetermine zu "Anne Will" finden Sie hier.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 19. April, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 19. April, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Sendetermine zu "Hart aber fair" finden Sie hier.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 22. April, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 22. April, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Sendetermine zu "Maybrit Illner" finden Sie hier.

Sendung: Maischberger - die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 28. April, 23.05 Uhr (ARD)

Mittwoch, 28. April, 23.05 Uhr (ARD) Themen: Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt.

Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Sendetermine zu "Maischberger" finden Sie hier.