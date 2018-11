| Maybrit Illner, Anne Will und Co.

Maybrit Illner, Anne Will und Co.:

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 25. November, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 25. November, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Arbeitswelt im Wandel - wie muss der Sozialstaat reformiert werden?

Arbeitswelt im Wandel - wie muss der Sozialstaat reformiert werden? Gäste: Jens Spahn (CDU, Bundesminister für Gesundheit), Lars Klingbeil (SPD, Generalsekretär), Sahra Wagenknecht (Die Linke, Fraktionsvorsitzende im Bundestag), Simone Menne (Unternehmensberaterin und Ex-Finanzchefin der Lufthansa AG), Michael Bohmeyer (Unternehmer und Gründer von "Mein Grundeinkommen e.V.")

Wie kann der Sozialstaat zukunftssicher gemacht werden, wie muss der Arbeitsmarkt der Zukunft gestaltet werden? Um diese Fragen geht es in der nächsten Sendung von Anne Will. Während die Linke schon lange für die Abschaffung von Hartz IV plädiert, reihen sich nun auch die SPD und die Grünen in die Forderungen nach einer Sozialstaatsreform ein. Hat sich Hartz IV in Zeiten niedriger Arbeitslosenzahlen überholt? Ist ein bedingungsloses Grundeinkommen die richtige Antwort auf eine zunehmend digitalisierte Arbeitswelt? Wie gut ist Deutschland auf die Digitalisierung vorbereitet?

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 26. November, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 26. November, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 28. November, 22.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 28. November, 22.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 29. November, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 29. November, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 12. Dezember, 22.45 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 12. Dezember, 22.45 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

