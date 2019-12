ZDF-Trödelshow

Sie ist blond, sympathisch, und sie brennt für betagte Gegenstände: Horst Lichter hat eine neue Trödel-Expertin.

Dr. Bianca Berding war am Freitag (27. Dezember, 15.05 Uhr) zum ersten Mal als Expertin bei "Bares für Rares" zu sehen. "Ich bin 42 Jahre alt, Kunsthistorikerin und komme aus Köln", stellt sie sich in einem auf der Facebookseite der ZDF-Erfolgssendung veröffentlichten Kurzvideo selbst vor. Ihre Spezialgebiete seien "eindeutig Jugendstil und das Art déco. Keine Gattung ist mir zu wenig und keine zu viel", so Berding, die bereits in dem gut zweiminütigen Video deutlich zum Ausdruck bringt, wie groß ihre Begeisterungsfähigkeit für das Metier ist.

"Die Leidenschaft ist da", lacht Dr. Bianca Berding in dem Clip und fasst sich dabei demonstrativ ans Herz. "Wirklich", versichert sie, "ich liebe alte Objekte." Die Kunsthistorikerin (eine Expertin für die Kunst des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts) betont, sie könne an alten Objekten nicht vorbeigehen. "Ich muss sie anfassen, ich muss sie mir anschauen." So ein Faible könne man sich gar nicht aussuchen, lässt sie wissen. "Entweder hat man das Gefühl dafür, oder man hat es einfach nicht."

"Bares für Rares" finde sie "absolut genial", erklärt Berding, die in Kunstgeschichte promoviert hat: "Wir haben auf der einen Seite Information und auf der anderen Seite das Entertainment." Sie freue sich nun zuvorderst auf die Objekte – "die zu uns kommen und ihre Geschichte erzählen dürfen". Zum anderen freue sie sich "ganz, ganz riesig auf die Leute, die diese Sendung machen und die dafür sorgen, dass das Format so aussieht, wie es jetzt aussieht".

Die ersten Kommentare auf der Facebookseite von "Bares für Rares" fallen überaus wohlwollend aus: "Sympathische neue Expertin, und man sieht, sie bringt Schwung, Elan und Begeisterung mit", heißt es in einem Beitrag. "Sie wird die Sendung bereichern, freu' mich schon auf ihre Expertisen."

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH