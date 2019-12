Bollywood-Komödie

Die Nutzer der Filmplattform IMDb haben entschieden: Eine Teenie-Komödie ist der schlechteste Film des Jahres 2019.

Filme aus Bollywood liegen seit einigen Jahren auch im Westen im Trend. Dieser Film aber hat offenbar selbst die größten Fans des indischen Kinos nicht überzeugen können: Die Komödie "Student of the Year 2" wurde von den Nutzern der Plattform IMDb mit lediglich 2,5 von zehn möglichen Sternen bewertet – kein anderer Film aus dem Jahr 2019 schnitt schlechter ab. Fast 11.000 Nutzer haben den Film bislang bewertet. Auf der Seite "Rotten Tomatoes" kommt die Komödie ebenfalls auf eine extrem niedrige Zustimmungsrate von nur sieben Prozent.

"Student of the Year 2" von Regisseur Punit Malhotra erzählt die Geschichten eines jungen Mannes (Tiger Shroff) aus der indischen Mittelschicht, der die Trophäe als Student des Jahres, die seine Universität alljährlich auslobt, gewinnen möchte. Dazu muss er allerlei Hürden überwinden und sich gegen mobbende Konkurrenten durchsetzen. Der Film ist eine Fortsetzung von "Student of the Year" aus dem Jahr 2012 und war trotz der negativen Kritiken ein Kassenschlager in Indien.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH