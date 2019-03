| Sky und DAZN

Für die deutschen Mannschaften ist die Saison in der Champions League gelaufen. Im direkten Duell Deutschland gegen England scheiterten sowohl die Revierklubs Borussia Dortmund (gegen Tottenham Hotspur) und Schalke 04 (gegen Manchester City) als auch Rekordmeister FC Bayern München (gegen den FC Liverpool).

"Das Ausscheiden der deutschen Teams in der Champions League trifft Fußballdeutschland hart. Aber alle drei deutsch-englischen Duelle wurden verdient von den englischen Mannschaften gewonnen", sagt DAZN-Experte Per Mertesacker. Die deutlich größere finanzielle Stärke der Premiere League darf aber nicht das einzige Argument und Erklärung sein. Insbesondere in der Talentausbildung hat England Deutschland überholt und der deutsche Fußball muss aufpassen nicht abgehängt zu werden."

Doch auch ohne deutsche Beteiligung hat das Viertelfinale der Königsklasse einige Kracher zu bieten, die wie gehabt bei Sky und Streamingdienst DAZN übertragen werden.

Wer zeigt was?

Das steht bislang nur für die Hinspiel fest. Sky wird das englische Duell zwischen Tottenham Hotspur und Manchester City übertragen. Außerdem läuft das Hinspiel zwischen Manchester United und dem FC Barcelona bei Sky. DAZN (jetzt einen Monat kostenlos testen*) zeigt FC Liverpool gegen FC Porto und Ajax Amsterdam gegen Juventus Turin. Sky bietet zudem pro Abend eine Konferenz mit beiden Spielen an.

Welche Rückspiele bei welchem Anbieter laufen, wird nach den Hinspielen entschieden. Ab dem Halbfinale dürfen sowohl Sky als auch DAZN beide Halbfinal-Paarungen und auch das Finale komplett zeigen.

Die Viertelfinal-Paarungen in der Champions League (Anstoß 21 Uhr):

Dienstag, 9. April

Tottenham Hotspur - Manchester City (Sky)

FC Liverpool - FC Porto (DAZN)

Mittwoch, 10. April

Ajax Amsterdam - Juventus Turin (DAZN)

Manchester United - FC Barcelona (Sky)

Dienstag, 16. April

Juventus Turin - Ajax Amsterdam

FC Barcelona - Manchester United

Mittwoch, 17. April

Manchester City - Tottenham Hotspur

FC Porto - FC Liverpool



*Bei diesem Link handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Wenn Sie auf den Link klicken und anschließend das Angebot wahrnehmen, bekommen wir eine Provision. Für Sie ändern sich weder Preis noch Konditionen.