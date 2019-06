| "Sportschau"

Mitten in der Sommerpause wird es für die deutschen Fußball-Fans schon wieder spannend: Die erste Runde des DFB-Pokals wird ausgelost. Die ARD überträgt live.

Die Auslosung findet am 15. Juni 2019 ab 18 Uhr im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund statt. Nia Künzer, derzeit als Frauenfußball-Expertin bei der WM für die ARD im Einsatz, ist die Losfee. Markus Othmer moderiert die Sondersendung der Sportschau.

Insgesamt haben sich 64 Teams für die erste Runde des DFB-Pokals qualifiziert. Zu den 18 Bundesligisten und 18 Zweitligisten kommen die vier bestplatzierten Drittligisten sowie 24 Vertreter der Landesverbände (in den meisten Fällen die Landespokalsieger).

Erst vor wenigen Wochen hatte sich der FC Bayern München im Finale gegen RB Leipzig den Titel im DFB-Pokal geholt. Der Rekordsieger geht natürlich auch in der kommenden Saison als Favorit in den Wettbewerb. Das Pokalfinale findet am 23. Mai 2020 im Berliner Olympiastadion statt.

Quelle: areh