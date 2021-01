Der Lehrer: Erste Folge mit neuem Darsteller Simon Böer

Ein neuer Lehrer bei RTL: Simon Böer übernimmt in der vierten Folge der aktuellen Staffel als neuer Mathe- und Physiklehrer David Ritter. Hendrik Duryn alias Stefan Vollmer hat sich verabschiedet.

Am Donnerstag, 28. Januar 2021, wird Böer in der RTL-Serie "Der Lehrer" seinen Einstand feiern. Vollmers Abgang hat bei den Schülern und seinem Kollegium eine große Lücke gerissen. Hinzu kommt, dass Schülerin Selma für mächtig Aufregung im Schulbetrieb sorgt. Selma vergnügt sich als Ultra-Fan in der Fußballszene, die sie als Ersatzfamilie betrachtet, weil sie im Heim und bei Pflegeeltern aufgewachsen ist. Dann taucht mitten in der Nacht jemand auf, der vielleicht die Lücke füllen könnte, die Stefans Weggang gerissen hat: Der neue Mathe- und Physiklehrer David Ritter.

"Ich freue mich sehr, dieses wertvolle Format mit diesem tollen Ensemble weitertragen zu dürfen. Schule war mir immer schon ein Herzensthema, da es hier um viel mehr als um bloße Wissensvermittlung geht - auch wenn meine Figur, David Ritter, das erstmal anders sieht. Schule bedeutet auch Chance, soziale Kompetenz und emotionale Intelligenz zu stärken", sagt Schauspieler Simon Böer.

Die erste Folge mit Simon Böer trägt den Episodentitel "Weil ich 'ne Lücke füllen muss" und ist die vierte der neunten Staffel. RTL zeigt sie am Donnerstag, 28. Januar, um 20.15 Uhr. Die neuen "Der Lehrer"-Folgen sind jeweils sieben Tage vor TV-Ausstrahlung auf TVNOW abrufbar. Der 46-jährige Böer ist unter anderem aus TV-Produktionen wie "Herzensbrecher - Vater von vier Söhnen" und "Professor T." bekannt.

Hendrik Duryn hatte in "Der Lehrer" 14 Jahre lang die Hauptrolle gespielt. Im Spätsommer 2020 wurde bekannt, dass der Schauspieler aus der Serie aussteigt. "Nach 14 Jahren als Stefan Vollmer bin ich voller Demut und Dankbarkeit, dass es mir vergönnt war, ein Teil dieser Produktion sein zu dürfen", sagte Hendrik Duryn.

