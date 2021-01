Pixels: Kritik zum Film bei VOX am Donnerstag

Ein Monster-"Pac-Man" in den Straßen von New York: In der Komödie "Pixels" bedrohen außerirdische Computerspiel-Mächte die Menschen wie Ludlow (Josh Gad). Fotoquelle: TVNOW / © 2015 Columbia Pictures Industries, Inc., LSC Film Corporation and China Film Co., Ltd. All Rights Reserved

Gar nicht putzig: "Pac-Man" hinterlässt eine Spur der Zerstörung in den Straßen von New York.

Die "Arcader" steigen in den Kampf um die Weltrettung ein (von links): Violet (Michelle Monaghan), Sam (Adam Sandler) und Ludlow (Josh Gad) nehmen sich im Action-Kampf selbst auf den Arm.

Cameo mit Seltenheitswert: Tennis-Star Serena Williams spielt sich in der überdrehten Komödie - als Flirt-Opfer von Eddie (Peter Dinklage) - selbst.

Ein gigantischer "Donkey Kong" bedroht die Menschheit.

Eddie Plant (Peter Dinklage, Mitte) spielt nicht immer ganz fair.

Lady Lisa (Ashley Benson) ist eine fleischgewordene Männer-Phantasie, in die sich Verschwörungsfreak Ludlow (Josh Gad) verliebt hat.

US-Präsident Will Cooper (Kevin James, links) schließt sich höchstpersönlich dem "Arcader"-Team an.

Mit vereinten Kräften kämpfen Eddie (Peter Dinklage, links), Lady Lisa (Ashley Benson) und Ludlow (Josh Gad) gegen die Videospielfiguren.