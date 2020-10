| Verlosung

Seit 2017 läuft das" Inspector Morse"-Prequel "Endeavour" in Deutschland unter dem Titel "Der junge Inspektor Morse". Mit rund einer Million Zuschauern pro Folge erfreut sich die exzellente Krimiserie, die in Deutschland bei ZDFneo ausgestrahlt wird, hierzulande außerordentlicher Beliebtheit. Nun erscheint die fünfte Staffel auch auf DVD.

Oxford, 1968: Endeavour Morse muss sich um einen jungen Detective kümmern, Inspector Fred Thursdays Leben wird durch die Rückkehr seines Bruders auf den Kopf gestellt. Doch die Ermittler haben kaum Zeit, sich mit den Veränderungen auseinanderzusetzen, denn eine Reihe von brutalen Mordfällen belastet sie zunehmend.

Die Aufklärung einer sadistischen Mordreihe bei einer Auktion, die Ermittlungen zum mysteriösen Todesfall eines ehemaligen Polizeibeamten und auch ein Undercover-Einsatz von Morse erhalten höchste Priorität. Und ob darüber hinaus nach geplanten Rationalisierungsmaßnahmen die Cowley Police Station überhaupt bestehen bleibt, ist ungewiss…

Seit 2017 läuft das "Inspector Morse"-Prequel "Endeavour" in Deutschland unter dem Titel "Der junge Inspektor Morse", in der Endeavour Morse (Shaun Evans) als höchst unkonventioneller Assistent seines Vorgesetzten und Mentors Inspector Fred Thursday (Roger Allam) den Polizeidienst in Oxford absolviert.

prisma und Glücksstern-PR verlosen 3x1 DVD der fünften Staffel. Einfach bis zum 22. Oktober 2020 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken*. Viel Glück!

*Die Preise wurden prisma vom Kooperationspartner unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Keine Barauszahlung des Preises möglich. Rechts- und Postweg sind ausgeschlossen. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. prisma-Mitarbeiter und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Teilnahmebedingungen auf www.prisma.de/agb. Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Erhebung von Daten erfolgt zur Gewinnerziehung und zum Versand unserer Newsletter. Informationen zum Datenschutz unter www.prisma.de/datenschutz.