| "Dschungelcamp"

Als großer Motivator ist Bastian Yotta angetreten, um den Dschungel zu erobern. Bei Gisele kommt Mr. "Miracle Morning" jedoch an seine Grenzen. Ein schwerer Schlag im Hahnenkampf mit Chris Töpperwien.

Gemeinsam müssen Bastian und Gisele an Tag 5 von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" zur Dschungelprüfung antreten. Der Protz-Millionär und die frühere "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin sollen sich in große, übereinander angeordnete Plexiglasboxen legen, in denen sie dann über den See befördert werden. Natürlich begleitet von dem ein oder anderen Krabbeltier. Doch Gisele will kneifen. "Oh mein Gott. Oh nee. So viele? Alleine, wenn ich die Menge an Viechern schon sehe. Oh, mein Gott."

"Der Yotta" will noch nicht aufgeben. "Du bist cool. Du bist geil. Hammer! Wirklich. Du bist so stark, du wirst immer stärker. Ich spüre das bis hier." Doch Gisele spürt es nicht. Nach wenigen Momenten bricht sie Prüfung ab. Heulend natürlich. Bastian schafft es, sie zu einem zweiten Versuch zu überreden. Doch erneut ist frühzeitig Schluss. "Ich hätte es so gerne gemacht, ich hätte so gerne alles gegeben", sagt ein frustrierter Bastian. Für ihn besonders ärgerlich: Intimfeind Chris hatte am Vortag gemeinsam mit Gisele acht Sterne ergattert. Sonja Zietlow streut Salz in die Wunde. "Das Coaching für Gisele ist nicht durchgedrungen", sagt sie.

Als dann auch Gisele in der Nachbetrachtung Kritik an Bastians Coaching übt, platzt dem Yotta der Kragen. "Wer es nicht mal versucht, der ist ein Loser. Zum Kotzen!"

Evelyn und Domenico liefern Liebes-Drama

Während Chris im Battle der Alpha-Männchen also Oberwasser hat, wird das andere entzweite Pärchen gemeinsam zur Schatzsuche geschickt. Domenico de Cicco macht sich Sorgen darüber, was seine Freundin davon hält. Das wiederum verletzt Evelyn Burdecki. "Ich weiß, dass ich dir scheißegal bin und immer war! Weil du einfach immer dein Ding durchgezogen hast!", sagt sie. Dann weint auch sie (an dieser Stelle einen schönen Gruß an alle, die sich an den diversen IBES-Heul-Trinkspielen beteiligen).

Domenico hält die Tränen seiner Ex-Freundin – die beiden hatten sich bei "Bachelor in Paradise" kennengelernt – für Krokodilstränen. "Liebeskummer? Was hat die für ein Liebeskummer? Was zieht die hier für eine Show ab? Ich glaube ihr gar nichts. Ich gebe ihr hier keine Plattform mehr!", schimpft Mr. Augenbraue. Immer wieder zoffen sich die beiden, finden am Ende doch noch den Schatz. Doch das ganze Drama war umsonst: Am Ende müssen sie ohne Truhe zurück ins Camp. Hier gibt's die Bilder der konfliktreichen Schatzsuche.

Was ist sonst noch passiert?

Evelyn erzählt, dass sie den ersten Kuss an einer Banane geübt hat und lernt, dass der Spruch "dicke Eier" nicht wirklich bedeutet, dass die Eier anschwellen. "Dicke Eier? Nein, von Natur aus bekommt man keine dicken Eier! Das sagt man nur so", erklärt ihr Chris. Ein Schock. Vielleicht aber auch einer Erleichterug für die Blondine. "Echt jetzt? Ich dachte das schwellt so drei, vier Tage an und dann muss das weg."

Mal kurz weg aus dem Camp müssen an Tag 6 Gisele und Bastian. Sie müssen erneut gemeinsam zur Dschungelprüfung antreten.

