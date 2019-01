Privates am Lagerfeuer

Der australische Dschungel macht die deutschen Promis redselig: Bei Lagerfeuerromantik und Grillengezirpe wurde in den vergangenen Jahren schon so manches gut gehütete Geheimnis offenbart. In der aktuellen Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" ließ nun auch Kandidat Felix van Deventer eine Bombe platzen: Der "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Darsteller wird zum ersten Mal Papa! Das verriet er Mitstreiter Domenico de Cicco am Montag im Männergespräch unter vier Augen – und denen der Millionen Zuschauer vor den TV-Bildschirmen.

In den sandigen Camp-Boden schrieb der 22-jährige Felix ein Wort, das den Kameras zunächst verborgen blieb. Doch Domenico konnte vor Überraschung nicht an sich halten: "Baby?", hakte der Italiener, der selbst erst vor vier Monaten Vater der kleinen Lia wurde, nach. Beim Blick ins Gesicht des über beide Ohren strahlenden Felix konnte er sich diese Frage dann gleich selbst beantworten. "Wie geil ist das denn", freute sich Domenico und umarmte seinen Camp-Kumpel feierlich.

Mit einem Finger vor den Lippen bat Felix den 35-Jährigen um Stillschweigen, denn eigentlich sollte dieses kleine Geheimnis noch gar keiner wissen. "Ich würde gerne darüber sprechen, aber ich darf noch nicht", erklärte er. Das habe er seiner Freundin Antje versprochen.

Die 22-Jährige nahm ihm seinen kleinen Fauxpas aber keineswegs übel, wie sie kurz darauf in einem Instagram-Posting verriet: "Ich bin Felix überhaupt nicht böse, dass er die Bombe hat platzen lassen. Ich bin so glücklich mit ihm und seine Worte haben mich zu Tränen gerührt", schrieb sie.

Quelle: teleschau – der Mediendienst