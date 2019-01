Serien-Dauerbrenner

Von Andreas Schöttl

Zum Jahresanfang hat SAT.1 sein Programm umgestellt. Nun ist es ein "Super-Serien-Dienstag", der "neu ab Januar 2019" die Zuschauer anlocken soll.

Zugpferd für die frische Programmierung sind neue Folgen von "Navy CIS", also einer der meistgesehenen Serien der Welt. Die Folgen laufen nun nicht mehr montags, sondern eben dienstags zur besten Sendezeit. Zum Start der 16. Staffel des Crime-Dauerbrenners ist die Entführung von Director Leon Vance (Rocky Carroll) weiterhin nicht geklärt. Leroy Jethro Gibbs (Mark Harmon), der als Übergangsdirektor beim NCIS fungiert, arbeitet schwer daran, den Aufenthaltsort von Vance herauszufinden.

Mit den neuen Folgen von "Navy CIS" zieht auch ein weiterer guter Bekannter in den Dienstagabend bei SAT.1 ein. Direkt nach "NCIS" ermitteln ab 21.15 Uhr die kalifornischen Kollegen von "Navy CIS: L.A." in ebenfalls neuen Fällen der numehr zehnten Staffel. Das Crime-Format mit Chris O'Donnell als Special Agent G. Callen und LL Cool J als Special Agent Sam Hanna in den Hauptrollen wird zunächst in Doppelfolgen gezeigt.

Quelle: teleschau – der Mediendienst