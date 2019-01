Reality-Star

Wie konkurriert man am besten gegen ein perfektes, braunes, Hühnerei? Mit dieser skurrilen Frage mag sich Kylie Jenner zuletzt auseinandergesetzt haben. Denn ein Bild von einem solchen Hühnerei bekam auf Instagram mehr Likes als ihr erfolgreichstes Foto.

Bisher war die 21-Jährige mit über 18,2 Millionen Likes für ein einziges Foto Rekordhalterin. Auf besagtem Bild von Anfang 2018 hält ihre Tochter Stormi den fein manikürten Finger des Models fest. Nun trat auf dem Account "world_record_egg" das Ei gegen Kylie an. Es ergatterte in nur knapp über einem Monat 25,2 Millionen Likes und entthronte so das Mitglied des Kardashian-Clans.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Take that little egg Ein Beitrag geteilt von Kylie (@kyliejenner) am Jan 13, 2019 um 6:04 PST

Kylie nahm es mit Humor und ging dem (oder besser gesagt einem gleichwertigen) Ei an den Kragen. "Kylie, wenn sie den Account des Weltrekord-Eis sieht" betitelt sie ihr Video. Dann schlägt sie kurzerhand ein Ei auf dem Asphalt auf. "Nimm das, kleines Ei", schrieb sie außerdem dazu. Die Reaktion der Kosmetikunternehmerin kommt bei den Fans gut an, immerhin wurde das Video schon über 17 Millionen Mal abgespielt.

Quelle: teleschau – der Mediendienst