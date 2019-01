Vor Konzert in Österreich

"Looking for Freedom" ist sein größter Hit – und wie es aussieht, ist nun David Hasselhoff selbst auf der Suche nach ein wenig Freiheit. Aktuell ist der 66-jährige Kultsänger und -Schauspieler ("Knight Rider", "Baywatch") nämlich im österreichischen Wintersportort Saalbach-Hinterglemm eingeschneit, wie unter anderem "Spiegel Online" vermeldet. Passend zu seiner misslichen Lage hat der Star am gestrigen Tag via Instagram ein humorvolles Video gepostet.

Darin ist zu sehen, wie Hasselhoff spärlich bekleidet in Schneestiefeln, Mütze und Bademantel versucht, den Schneemassen zu trotzen und sich einen Weg zum Whirlpool zu bahnen. Er scheitert mit den Worten: "My little Hoff is freezing – I gotta get inside" – zu Deutsch: "Mein kleiner Hoff friert ein – ich muss wieder nach drinnen". Selbstverständlich versäumt er es nicht, zuvor auf den Grund seines Aufenthalts hinzuweisen und Werbung in eigener Sache zu machen: Am kommenden Donnerstag wird er in Saalbach-Hinterglemm ein Konzert spielen – nach Informationen der "Salzburger Nachrichten" gilt er dort als Stammgast.

Die österreichische Gemeinde liegt auf 1.000 Metern Höhe und ist laut offizieller Meldung des Landes Salzburg seit Montagabend von der Außenwelt abgeschnitten, die Zufahrtsstraße wurde aus Sicherheitsgründen prophylaktisch gesperrt. Insgesamt sind 41.000 Menschen alleine in diesem Bundesland akut von den immensen Schneemengen betroffen.

Obwohl derzeit nirgends mehr die höchste Warnstufe gilt, ist die Lawinengefahr im Nachbarland der Bundesrepublik dennoch weiterhin hoch, wie der Lawinenwarndienst Salzburg betont: "Die Situation bleibt ernst." Die Kollegen aus Tirol gaben zudem folgende Warnung heraus: "Für Wintersport abseits gesicherter Pisten sind die Verhältnisse sehr gefährlich."

