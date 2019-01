Gleichzeitig bei ARD und ZDF

Wenn manche Schauspieler behaupten, sie selbst seien ihr ärgster Feind, dann ist das meist nur sinnbildlich gemeint. Im Falle von Gabriel Raab trifft dies nun kurioserweise tatsächlich zu: Am Donnerstag, 24. Januar, ist der 37-Jährige parallel um 20.15 Uhr sowohl im Ersten als auch im ZDF in tragenden Rollen zu sehen.

Als Kommissar Jonas Kerschbaumer gehört Raab zum Ensemble des ARD-"Bozen-Krimis" und ist dort in der Folge "Falsches Spiel" wieder mit von der Partie. Im ZDF darf er gleichzeitig als Gaststar in einer Hauptrolle beim Dauerbrenner "Der Bergdoktor" mitwirken. In der schlicht "Schmerz" betitelten neuen Episode mimt er den schwerkranken Lennart Breithaupt, der um das Sorgerecht für seine Tochter kämpft.

Dass er sich an besagtem Abend selbst Konkurrenz macht, nimmt Raab mit Humor: "Eine bergige Kulisse ist zumindest in beiden Filmen garantiert. Da kann man hin und her zappen und sich überlegen, ob man lieber in den Dolomiten oder in Ellmau bergsteigen möchte." Interessanterweise gibt es neben dem identischen Sendetermin auch eine Gemeinsamkeit bei den beiden von ihm verkörperten Figuren: Denn beide "kämpfen um ihre Position und fühlen sich hintergangen". Außerdem, so der Schauspieler, gibt es in beiden Folgen einen dramatischen Unfall, der das weitere Geschehen sehr verändert".

Glücklicherweise stehen die Zuschauer in der heutigen Zeit nicht mehr vor der "Entweder-Oder-Wahl", wenn es um die Sichtung von TV-Formaten geht – den Mediatheken sei Dank. Auch Gabriel Raab wird keine Zeit finden, seine Performances im linearen Fernsehen mitzuverfolgen und profitiert vom digitalen Angebot der Sender: "Ich selbst reise im Januar durch Sri Lanka und werde vom Strand aus das Meer betrachten. Gut, dass es die Mediatheken gibt."

Quelle: teleschau – der Mediendienst