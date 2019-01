Sängerin bestätigt Trennung

Im Mai 2010 schrieb Lena Meyer-Landrut Musikgeschichte: Mit "Satellite" sicherte sich die damals erst 19-Jährige den ersten Platz beim Eurovision Song Contest in Oslo. Noch im selben Jahr verliebte sich die Sängerin in den Basketballer Max von Helldorff, der sie von da an durch alle Höhen und Tiefen begleitete. Bis jetzt. Wie Lena am Montagabend selbst auf ihrer Instagram-Seite bekannt gab, hat sich das Paar getrennt.

"Bevor es von der Presse thematisiert oder anderweitig nach außen getragen wird, möchte ich euch hier kurz mitteilen, dass Max und ich nicht mehr zusammen sind", schrieb die 27-Jährige zu einem Bild vom Meer. Warum ihre Liebe zerbrach, verriet Lena nicht, sie erklärte aber: "Ich bin für die letzten acht Jahre unglaublich dankbar und freue mich, all das mit in eine neue Zukunft nehmen zu können."

Die Trennung kommt für die Fans der Sängerin überraschend. Nachdem Lena lange ein Geheimnis aus ihrer Beziehung gemacht und sie nach Kräften aus der Öffentlichkeit herausgehalten hatte, zeigte sie sich im vergangenen Jahr immer öfter an der Seite ihres Liebsten und postete sogar Pärchen-Bilder in den sozialen Medien. Zu seinem Geburtstag im September widmete die 27-Jährige ihrem Max noch eine rührende Liebeserklärung auf Instagram: "Ich bin voller Freude, Wohlbehagen und Sicherheit, wenn ich an dich denke. Du bist etwas ganz Besonderes und ich bin so gespannt, was das nächste Jahr für dich bereithält!" Leider kein Happy End.

Ob sie der Job ablenken kann? Lenas neues Studioalbum mit dem Titel "Only Love, L" soll im kommenden April in den Läden stehen.

