Sila Sahin mit Spitze gegen Ilkay Gündogan

Ex-"GZSZ"-Star Sila Sahin war am Montagabend zu Gast in Folge eins von Staffel drei der VOX-Doku-Reihe "6 Mütter". Dort erzählte die 33-Jährige von der Geburt ihres Sohnes Elija im vergangenen Sommer. Vater des Kindes ist ihr Ehemann Samuel Radlinger, seines Zeichens Torwart bei Hannover 96.

Mit dem Kicker ist Sahin seit Juni 2016 glücklich verheiratet. "Eigentlich wollte ich nie wieder einen Fußballer haben. Aber ich glaube, der liebe Gott wollte mir zeigen, dass es auch anständige gibt", so Sahins subtile Spitze in Richtung ihres Ex-Freunds Ilkay Gündogan. Wenngleich sie dessen Namen nicht konkret nannte, war klar, dass sie auf die gescheiterte Beziehung mit dem inzwischen bei Manchester City spielenden Profi anspielte, mit dem sie von 2013 bis 2015 liiert war.

Nachdem die Schauspielerin vor zwei Jahren im vierten Schwangerschaftsmonat ein Kind verloren hatte, brachte sie im Juli 2018 einen gesunden Sohn zur Welt – allerdings nicht in Deutschland, sondern in einem Krankenhaus im norwegischen Oslo. Denn die Deutsch-Türkin war gerade zu Besuch bei ihrem Ehemann Samuel Radlinger in Norwegen.

Der österreichische Torwart stand zum damaligen Zeitpunkt noch beim dortigen Erstligisten Brann Bergen unter Vertrag. Während ihres Gastauftritts bei "6 Mütter" geriet sie ins Schwärmen über ihren jetzigen Partner: "Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, wusste ich: Das wird der Vater meiner Kinder. Er ist der Mann meiner Träume."

Quelle: teleschau – der Mediendienst