| prisma-Trend

Unsere prisma-Trendsetter sind ganz schön aktiv: Viele haben an unserer redaktionellen Auftaktbefragung teilgenommen, das Interesse an weiteren Befragungen ist groß. Jeden Tag melden sich neue Teilnehmer bei unserem Online-Befragungsprojekt prisma-Trend an.

Sie nehmen maßgeblich Einfluss auf die Weiterentwicklung von prisma. Denn wir wollen wissen, welche Themen Sie wirklich interessieren, wie Ihnen unsere Beiträge gefallen oder wie wir unser Magazin weiter verbessern können. Und das Mitmachen lohnt sich: Für jede Neuanmeldung gibt’s 250 Punkte auf Ihr Konto, für jede vollständig ausgefüllte Befragung kommen 350 hinzu. Einmal im Quartal verlosen wir unter den Trendsettern mit den meisten Punkten attraktive Preise. Zusätzlich haben alle angemeldeten Trendsetter bis Ende August die große Chance auf einen von fünf Amazon-Gutscheinen im Wert von je 50 Euro. Also: mitmachen und direkt an unseren Befragungen teilnehmen!

HIER ANMELDEN: www.prisma.de/trend

Die ersten Ergebnisse sind da (Auszüge):

Wir haben die prisma-Trendsetter gefragt, 1071 haben uns geantwortet. Im Befragungszeitraum 19. bis 26. Juni wollten wir zum Beispiel wissen, wie sehr sich unsere Trendsetter mit digitalen Themen beschäftigen und wie ihr Fernsehnutzungsverhalten ist. Demnach sind die Begriffe "App" (91 % Vertrautheit), "Social Media" (88 %) und "Künstliche Intelligenz" (81 %) den meisten unserer Leser schon vertraut, bei "Big Data" (29 %) und "Algorithmus" (59 %) haben sie jedoch noch Erklärungsbedarf. Und mindestens jeder zweite prisma-Leser (51 %) wünscht sich regelmäßige Beiträge und Informationen zum "Streaming". Dem kommen wir gerne nach und werden diese und weitere Themen verstärkt in unsere prisma aufnehmen. Den Anfang machen wir direkt in dieser Ausgabe: mit einer Übersicht über das Streaming. Lesen Sie hier unseren Beitrag.

Verantwortlich für die Konzeption und Durchführung des Leserpanels prisma-Trend ist die delta Marktforschung GmbH in Köln unter der Geschäftsführung von Frau Johanna Hettler. Die Erhebung personenbezogener Daten erfolgt ausschließlich zu Zwecken der Markt- und Meinungsforschung. Die Auswertung der Befragungsdaten erfolgt niemals in Verbindung mit personenbezogenen Daten, sondern immer nur anonymisiert in zusammenfassenden Statistiken. In allen Projektabläufen kann delta Marktforschung ein an den Richtlinien der DSGVO orientiertes, angemessenes Datenschutzniveau garantieren. Keine Barauszahlung der Sachpreise möglich. Rechts- und Postweg sind aus geschlossen. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. prisma-Mitarbeiter und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Teilnahmebedingungen auf www.prisma.de/trend. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Erhebung von Daten erfolgt ausschließlich zur Gewinnerziehung. Informationen zum Datenschutz unter www.prisma.de/trend.