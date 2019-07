RTL-Datingshow

Von teleschau

Offiziell machen die Kandidaten bei der "Bachelorette" mit, um eine Freundin zu finden. Kandidat Yannic hat aber angeblich schon mehrere davon.

Seit vergangenen Mittwoch sucht die neue "Bachelorette" Gerda Lewis (26) einen neuen Mann an ihrer Seite. Die erste Folge der RTL-Kuppelshow, die am 17. Juli ausgestrahlt wurde, bot bereits einen ersten Blick auf die 20 Männer, die um Gerdas Herz buhlten.

Besonders einer sticht bereits jetzt mit seiner großen Klappe heraus: Yannic Dammaschk, Student für Luft- und Raumfahrttechnik aus Aachen. In Folge zwei behauptet der 1,97 Meter große Hüne, schon "zweieinhalb" Freundinnen zu haben. "Ich führe mehrere Beziehungen, aber ich liebe ja alle", erklärt er seinen Mitkandidaten in einer kleinen Runde. Die können nicht glauben, was sie da hören. "Noch mal, bitte?", fragen sie ungläubig. "Du hast wirklich zwei?"

Ein Freund von ihm habe ihn auf die Kuppelshow aufmerksam gemacht, erzählt Yannic. Beide hätten sich beworben, Yannics Kumpel wurde nicht genommen. "Aber er war auch in einer Beziehung zu der Zeit. Und ich halt nur in zwei", startete er mit seinem Schockgeständnis. "Zwei komma fünf, ja, eine halbe noch dazu", erklärt er weiter. "Die kenn ich noch nicht so lange und nicht so gut."

Schon in der ersten Folge fiel der 22-jährige Bodybuilder auf, als er zugab, die Sendung noch nicht verstanden zu haben. "Ich hab dieses Rosensystem gar nicht geblickt noch", erklärte er. "Also Rose heißt, dass du weiter bist, ne? Wie viele gibt's?" Und auch schon bei der Begrüßung plapperte er auf Gerda ein. Auf ihre Frage, ob ihm gefällt, was er sieht, antwortete er: "Kann man machen." Wie oft Gerda ihm wohl eine Rose geben wird? Für den Unterhaltungswert der Sendung ist man geneigt zu hoffen: noch jede Menge ...

Die bereits bei TVNOW verfügbare zweite Folge "Die Bachelorette" strahlt RTL am Mittwoch, 24.07., 20.15 Uhr, aus.

Quelle: teleschau – der Mediendienst