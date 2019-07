Neue Datingshow bei TVNOW

Von teleschau

RTL startet Anfang August mit der neuen Kuppelshow "Paradise Hotel", die bis auf die erste Folge aber nur beim Streamingportal TVNOW ausgestrahlt wird. Nun wurden die ersten Kandidatinnen bekannt gegeben.

In der neuen RTL-Kuppelshow "Paradise Hotel" suchen bald elf Singles nach ihrem Liebesglück. Zunächst ziehen die Damen ein, anschließend die Herren. Jede(r) muss einen Partner finden, um in dem Hotel unter der mexikanischen Sonne verbleiben zu können. Der übriggebliebene Single muss versuchen, einen Partner zu finden – sonst fliegt er raus und ein neuer Single zieht ein. Nun gab der Sender bekannt, welche Single-Ladys in der Auftaktfolge einchecken werden.

Die Zuschauer können sich auf eine bunte Mischung freuen. Linda (25) liebt Tiere und hat bereits 2017 bei "Love Island" teilgenommen – erfolglos. Die 31-jährige Jacqueline ist nach vielen Enttäuschungen auf der Suche nach ihrem Mr. Right. Die gutgelaunte Vanesa (25) hat bereits kleinere Rollen in TV-Produktionen übernommen. Die 25-jährige Versicherungskauffrau Miriam liebt Kick-Boxen und Fußball und ist nach eigener Auskunft sehr wählerisch, was ihre Partner angeht. Stephanie (26) ist Hauswirtschafterin und liebt es, neue Abenteuer zu erleben, und auch die rothaarige Vanessa (23), die mit ihren Tattoos auffällt, will ihr Glück bei "Paradise Hotel" versuchen.

Die Pilotfolge wird am Dienstag, 6. August, 22.15 Uhr, auf RTL ausgestrahlt. Die zweite Folge wird am selben Abend bei TVNOW gezeigt, die weiteren Folgen sind immer dienstags beim Streaminganbieter der RTL-Sendergruppe verfügbar. Das Siegespaar könnte am Ende gemeinsam 20.000 Euro gewinnen – falls sie sich für die Liebe entscheiden. Wenn sich einer der beiden für das Geld entscheidet, erhält derjenige den gesamten Betrag, der andere geht leer aus. Die Sendung wird von der ehemaligen "Some & Any"-Sängerin Vanessa Meisinger moderiert.

Quelle: teleschau – der Mediendienst