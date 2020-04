Ehemaliger Ski-Star

Ihre Großeltern und Eltern waren professionelle Wintersportler. Da ist es kaum überraschend, dass auch Felix Neureuthers Tochter Matilda Gefallen am Skisport gefunden hat.

Matilda Neureuther, die Tochter von Ex-Skistar Felix Neureuther und der früheren Biathletin Miriam Gössner, scheint bereits in jungen Jahren großes Interesse am Wintersport zu haben: "Schon im vergangenen Sommer wollte sie die ganze Zeit immer nur ihre Skischuhe anziehen", erzählte der stolze Vater in der Radio-Bremen-Talkshow "3nach9". Selbst beim Einkaufen habe die Zweieinhalbjährige ihr Outfit nicht wechseln wollen: "Die anderen Leute im Supermarkt haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Mir war es höchst peinlich", beichtete Neureuther. Zum Leistungssport zwingen wolle er sie allerdings nicht: "Wenn sie das will, unterstütze ich sie natürlich. Aber zwingen werde ich sie mit Sicherheit nicht."

Er selbst habe gerade zu Beginn seiner Karriere unter dem auf ihm lastenden Druck gelitten: "Daran hatte ich viele Jahre zu knabbern und wäre auch fast daran zerbrochen", sagte der Bayer. Tatsächlich habe er sogar mit dem Gedanken gespielt, die Karriere zu beenden. Seine Eltern, Rosi Mittermeier und Christian Neureuther, hätten ihn aber immer unterstützt. Die 69-Jährige und der 70-Jährige seien bis heute begnadete Ski-Fahrer. Ob auch Sohn Leo einmal Gefallen am Skisport finden wird, bleibt abzuwarten. Das zweite Kind von Felix und Miriam Neureuther wurde im Feburar 2020 geboren.

Aufgrund der Corona-Krise fand "3nach9" unter ungewohnten Bedingungen statt: Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo moderierten das Gespräch aus ihren Homeoffices. Neben Neureuther wurden noch der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach sowie die Köchin und Unternehmerin Haya Molcho zugeschaltet.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH