Pizza, Pasta und Co.

Viele Menschen sind derzeit fast ausschließlich zu Hause und wissen nicht, was sie für sich und ihre Kinder kochen können. Johann Lafer zeigt in seiner neuen ZDF-Sendung "Lafer kocht!", wie aus Grundzutaten leckere Gerichte zubereitet werden können.

Wie kann man einfach eine Pizza zubereiten? Und wie gelingt ein leckerer Kaiserschmarrn? Starkoch Johann Lafer zeigt in der ZDF-Sendung "Lafer kocht!", wie in Zeiten der Coronakrise einfache Gerichte mit den Grundzutaten zubereitet werden können. Ab Freitag, 3. April, 10.30 Uhr, stellt sich der 62-Jährige werktäglich in fünf Folgen an den Herd und gibt raffinierte Tipps und Tricks für Menschen, die aktuell zu Hause sind und für sich und ihre Kinder den Kochlöffel schwingen wollen – und zwar gesund und abwechslungsreich.

Grundlage aller Gerichte sind Zutaten, die die meisten sowieso zu Hause in der Vorratskammer haben. Bereits in der ersten Folge verrät Lafer eine ganz spezielle Zubereitung: das Kaiserschmarrn-Rezept seiner Oma. Zudem zeigt er, wie eine Pizza einfach zubereitet wird. Welche Gerichte können sonst noch mit Mehl gemacht werden? In seiner Sendung begrüßt Lafer außerdem Gäste, die sich ebenfalls als Hobbyköche probieren wollen, darunter unter anderem Schauspieler Antoine Monot, Jr..

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH