| Kampf um den Eisernen Thron geht weiter

"Game of Thrones": Das ist der neue Trailer zu siebten Staffel

Im Juli startet die siebte und vorletzte Staffel der Hit-Serie "Game of Thrones". Jetzt ist ein offizieller Trailer zu sehen, der zeigt, wie sich der Kampf um die Macht und den Eisernen Thron zuspitzt.

"Feinde im Osten, Feinde im Westen, Feinde im Süden, Feinde im Norden... Was auch immer uns im Weg steht, wir werden es besiegen" – mit diesen Worten beginnt der neue, offizielle Trailer zur siebten Staffel von "Game of Thrones" (GoT). Gesprochen werden sie von Cersei Lannister (Lena Headey), die auf dem Eisernen Thron und damit auf dem Höhepunkt ihrer Macht angekommen ist.

Deutlich wird auch, dass die Episoden der neuen Staffel jede Menge Action versprechen. Das Erzähltempo wird angezogen und alles läuft auf eine entscheidende letzte Schlacht hinaus. Dabei wird die siebte Staffel nur sieben statt der üblichen zehn Folgen umfassen und auch die finale achte Staffel wird mit sechs Folgen kürzer sein.

Das ist der Trailer zur siebten Staffel von "Game of Thrones":

Zu sehen sind die neuen Folgen der siebten Staffel in der Nacht vom 16. auf den 17. Juli 2017 bei Sky. Der Pay-TV-Sender bietet die Kult-Serie parallel zum US-Start über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket an. Linear ist die erste Episode wenige Stunden später auch auf Sky Atlantic HD zu sehen.