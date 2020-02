| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 10. Februar, ca. 20.30 Uhr (ARD)

Montag, 10. Februar, ca. 20.30 Uhr (ARD) Thema: Jetzt auch die CDU - stürzt die nächste Regierungspartei ins Chaos?

Jetzt auch die CDU - stürzt die nächste Regierungspartei ins Chaos? Gäste: Norbert Röttgen (CDU, Bundestagsabgeordneter; Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses), Cem Özdemir (B'90/Grüne, Bundestagsabgeordneter; war von 2008 bis 2018 Bundesvorsitzender), Kristina Dunz (Journalistin; stellv. Leiterin des Parlamentsbüros der "Rheinischen Post"), Prof. Karl-Rudolf Korte (Politikwissenschaftler), Marina Weisband (Psychologin und Publizistin; Mitglied der Grünen, ehemalige Geschäftsführerin der Piratenpartei)

Nach dem angekündigten Rückzug von Annegret Kramp-Karrenbauer als CDU-Vorsitzende gibt es bei "Hart aber fair" eine kurzfristige Themenänderung. Die Talkshow läuft zudem direkt im Anschluss an den ARD-"Brennpunkt" zum Thema.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Hart aber fair" finden Sie hier.

Sendung: Maischberger - die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 12. Februar, 22.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 12. Februar, 22.45 Uhr (ARD) Thema: Diverse Themen der Woche.

Diverse Themen der Woche. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maischberger" finden Sie hier.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 13. Februar, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 13. Februar, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maybrit Illner" finden Sie hier.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 16. Februar, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 16. Februar, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Anne Will" finden Sie hier.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Nach der Winterpause

Nach der Winterpause Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Dunja Hayali" finden Sie hier.