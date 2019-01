| Maybrit Illner, Anne Will und Co.

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 21. Januar, 21 Uhr (ARD)

Montag, 21. Januar, 21 Uhr (ARD) Thema: Grenzwerte geschätzt, Motoren manipuliert: ein Land im Diesel-Wahn?

Grenzwerte geschätzt, Motoren manipuliert: ein Land im Diesel-Wahn? Gäste: Cem Özdemir (B'90/Grüne, Bundestagsabgeordneter; Vorsitzender des Verkehrsausschusses), Oliver Wittke (CDU, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie), Bernhard Mattes (Präsident des Verbandes der Automobilindustrie e.V., VDA), Barbara Metz (stellv. Bundesgeschäftsführerin der Deutschen Umwelthilfe, DUH), Prof. Dr. Dieter Köhler (Facharzt für Pneumologie; ehem. Präsident der Gesellschaft für Lungenheilkunde), Heinz-Harald Frentzen (ehem. Formel-1-Rennfahrer)

Frank Plasberg diskutiert mit seinen Gästen über den Dieselskandal und Fahrverbote in deutschen Städten. Wie sinnvoll sind eigentlich die EU-Grenzwerte? Messen nur wir Deutschen korrekt? Und was bringen Fahrverbote, außer Ärger für die Bürger?

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 23. Januar, 23.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 23. Januar, 23.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 24. Januar, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 24. Januar, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 27. Januar, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 27. Januar, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 6. Februar, 22.45 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 6. Februar, 22.45 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

