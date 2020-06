| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 22. Juni, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 22. Juni, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Die gespaltenen Staaten - zerbricht Amerika an Donald Trump?

Die gespaltenen Staaten - zerbricht Amerika an Donald Trump? Gäste: Katarina Barley (SPD, Europaabgeordnete; Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments), Theo Sommer (Journalist und Publizist; seit 1958 bei der Wochenzeitung "Die Zeit"; ehem. Chefredakteur und Herausgeber "Die Zeit"), Patrick Esume (American-Football-Trainer), Christiane Meier (Korrespondentin und Leiterin des ARD-Studios in New York), Ansgar Graw (Journalist; Herausgeber des Debattenmagazins "The European")

Massenarbeitslosigkeit, Polizeigewalt, Corona - die USA im Ausnahmezustand! Spaltet der Rassismus das Land, droht der Bruch? Hat Trump die US-Demokratie ausgehöhlt? Kämpft er deshalb weiter um die Macht, selbst wenn er im Herbst die Wahl verliert? Über diese Themen diskutiert Frank Plasberg mit seinen Gästen.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 25. Juni, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 25. Juni, 22.15 Uhr (ZDF)



Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 16. Juli, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 16. Juli, 22.15 Uhr (ZDF)



Sendung: Maischberger die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 5. August (ARD)

Mittwoch, 5. August (ARD)



Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 6. September, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 6. September, 21.45 Uhr (ARD)



