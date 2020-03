| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 2. März, 20.15 Uhr (ARD)

Montag, 2. März, 20.15 Uhr (ARD) Thema: Zwischen Hysterie und begründeter Angst: Wie gefährlich ist das Corona-Virus?

Zwischen Hysterie und begründeter Angst: Wie gefährlich ist das Corona-Virus? Gäste: Karl-Josef Laumann (CDU, Gesundheitsminister des Landes NRW), Prof. Dr. Alexander Kekulé (Virologe; Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg), Dr. Susanne Johna (Internistin, Krankenhaushygienikerin und Gesundheitsökonomin, Mitglied im Vorstand der Bundesärztekammer, Vorsitzende des Marburger Bundes - Bundesverband), Prof. Borwin Bandelow (Psychiater und Neurologe; Experte für Angsterkrankungen), Annabel Oelmann (Vorständin der Verbraucherzentrale Bremen), Prof. Dr. Joachim Kugler (Gesundheitswissenschaftler an der TU Dresden)

Die Zahl der Infektionen mit dem Corona-Virus steigt auch in Deutschland. Ist unser Gesundheitssystem stark genug? Wie groß ist die Gefahr im Alltagsleben? Was muss jetzt passieren? Politiker und Experten stellen sich bei "Hart aber fair" den Fragen der Zuschauer. Zu Beginn dieses Sonderformats zeigt eine 30-minütige Reportage die aktuelle Situation in Deutschland. Die Sendung beginnt schon um 20.15 Uhr anstatt wie sonst um 21.00 Uhr.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 5. März, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 5. März, 22.15 Uhr (ZDF)

Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 8. März, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 8. März, 21.45 Uhr (ARD)

Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maischberger - die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 11. März, 22.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 11. März, 22.45 Uhr (ARD)

Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Nach der Winterpause

Nach der Winterpause

Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

