"Die 25 unglaublichsten Storys, die sie garantiert weitererzählen werden"

Von Andreas Schoettl

Sonja Zietlow zählt erneut ihren beliebten Countdown. Diesmal zeigt sie "Die 25 unglaublichsten Storys". Unglaublich vor allem deshalb, wenn ein Restaurant in einer Hochburg für Familien-Tourismus dafür wirbt, dass es "kinderfrei" sei.

Kein Scherz. In Binz, immerhin das größte Seebad auf der Insel Rügen, gibt es ein Restaurant, dass ganz offen so wirbt. Auf der Homepage von Oma's Küche und Quartier ist zu lesen: "Das erste kinderfreie Restaurant in Binz und auf ganz Rügen, zumindest ab 17.00 Uhr."

Diese Werbung ist umso forscher, weil Rügen immerhin als Ferien-Eiland für die ganze Familie gilt. Dem Wirt Rudolf Markl scheint dies indes ziemlich egal zu sein. Er hält trotz einiger Empörung an dem Leitsatz für sein Lokal fest. Markl, 65 Jahre alt, kinderlos, besteht darauf, er habe zuvor bereits versucht, mit Warnschildern die Unruhe in seinem Lokal zu verhindern. Darauf stand zu lesen, das Restaurant habe ein Herz für Kinder, aber nur, wenn sie "artig auf ihrem Arsch sitzen bleiben und weder Gäste noch Kellner nerven". Das Lokal sei schließlich kein Spielplatz.

Dass Moderatorin Sonja Zietlows diese "kinderfeindliche" Entscheidung von Wirt Markl mit gewohnt spitzer Zunge nicht unkommentiert lassen wird, erscheint folgerichtig. Weitere Themen: eine Grabverlosung in Berchtesgaden und "der beste Sohn der Welt".

Quelle: teleschau – der Mediendienst