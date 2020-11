Jenke von Wilmsdorff jetzt bei ProSieben: Erstes Experiment dreht sich um Schönheit

Nach vielen Jahren RTL macht Jenke von Wilmsdorff seine Experimente von nun an für ProSieben. In der ersten neuen Folge dreht sich alles um Schönheit und Jugendwahn.

"Die ungeschönte Realität – authentisch und spannend": Mit diesen Worten beschreibt Fernsehjournalist Jenke von Wilmsdorff in einem kurzen Trailer die neue ProSieben-Reihe "JENKE.", in der er ab Montag, 30. November, zu sehen sein wird. In dem neuen Format beschäftigt sich der 55-Jährige mit der Schönheit und dem Megatrend des ewigen Jungseins in unserer Gesellschaft. Er werde sich einem Experiment unterziehen, das "unter die Haut geht", heißt es.

In "JENKE. Das Schönheits-Experiment" wird sich der Journalist mit dem biologischen Altern auseinandersetzen sowie zahlreichen Methoden, die natürliche Falten wie von Zauberhand verschwinden lassen. Welche Risiken gehen Menschen ein, die sich für immer straffe Haut wünschen? Wie gefährlich sind die schmerzhaften Behandlungen? Und haben diese Methoden tatsächlich einen wirkungsvollen Effekt – oder vermitteln sie nur einen "Traum von ewiger Schönheit"?

Am Montag, 30. November, 20.15 Uhr, zeigt ProSieben das Experiment, in dem sich von Wilmsdorff persönlich mit den Methoden beschäftigt – was er allerdings genau tun wird, offenbart der Sender noch nicht.

Von Wilmsdorff ist für Aufsehen erregende und mitunter schonungslose Selbstversuche bekannt. Zuletzt war er sieben Jahre lang das Gesicht der RTL-Reportagereihe "Das Jenke-Experiment". In den breit rezipierten Ausgaben nahm er unter anderem harte Drogen, ließ sich über lange Zeit an einen Rollstuhl fixieren und lebte in einer extremen Fleisch-Diät aus Discounter-Regalen. Jenke von Wilmsdorff gewann für das Format zahlreiche Preise, darunter den Deutschen Fernsehpreis 2019 in der Kategorie "Bestes Infotainment".

Über die Gründe seines Weggangs von RTL, wo von Wilmsdorff insgesamt 20 Jahre tätig war, wurde Stillschweigen bewahrt. RTL gab seinem verdienten Star einen würdevollen Abschied und wünschte ihm alles Gute. Angeblich, so spekulierten einige Medien, will ProSiebenSat.1 das redaktionelle Team, zu dem natürlich eine schlagkräftige Recherche-Einheit gehört, finanziell und personell deutlich besser ausstatten als der bisherige Arbeitgeber. Dass dem so ist, dafür fehlt allerdings eine offizielle Bestätigung.

