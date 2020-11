Trump, meine amerikanische Familie und ich: Ingo Zamperoni gibt private Einblicke

Bei Anne Will

Till Brönner schildert dramatische Lage der Kulturschaffenden

Am 2. November hat in Deutschland ein neuer Lockdown begonnen. Doch die Kulturbranche stecke bereits seit Anfang des Jahres in einem "Voll-Lockdown", wie der Jazz-Musiker Till Brönner in der ARD-Talkshow "Anne Will" erklärte.

