Egon Schiele – Tod und Mädchen: Kritik zum Film bei 3sat

"Shadowplay"-Darstellerin Nina Hoss

"Das Interesse an deutschen Stoffen ist weltweit gerade sehr groß"

Vom Spielen in Trümmern: Nina Hoss verkörpert in der ZDF-Miniserie "Schatten der Mörder – Shadowplay" eine Frau, die 1946 unter Anleitung eines New Yorker Cops im zerstörten Berlin eine neue Polizeieinheit aufbauen will.

MEHR