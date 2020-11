Jennifer Lopez zeigt sich nackt bei Instagram

Eigentlich wollte Jennifer Lopez auf Instagram die Werbetrommel für ihre neue Single rühren. Doch am Ende redeten alle nur über ihren Körper – mal wieder.

Dass Jennifer Lopez bereits 51 Jahre alt ist, kann man angesichts dieser Bilder kaum fassen: In ihrem jüngsten Instagram-Post gibt sich die Sängerin wieder einmal von ihrer sexy Seite. In einem verführerischen Kurzclip präsentiert sich JLo so, wie Gott sie schuf. Vollkommen hüllenlos bedeckt sie ihre Brüste lediglich mit ihren Händen, ihre Beine überkreuzt sie lasziv. Außerdem gibt sich die Künstlerin ganz natürlich, trägt nur dezentes Make-up. Bei aller Sinnlichkeit gerät der Grund des Postings beinahe in den Hintergrund: die Promo für Lopez' neuen Song "In The Morning", der am Freitag erscheint.

Auf Instagram zeigten sich die Fans von Jennifer Lopez ob der verruchten Fotos von Starfotograf Mert Alas begeistert. Eine Nutzerin kommentierte: "Du bist 51 ... Ich bin neidisch." Auch Schauspielkollegin Vanessa Hudgens konnte die körperliche Konstitution von Lopez kaum fassen und schrieb: "Heiß." Eine weitere Nutzerin gab zu: "Ich komme mit dieser Schönheit nicht klar." Eine andere bezeichnete die 51-Jährige gar als "die heißeste Frau der Welt".

Es ist bereits der zweite Auftritt binnen weniger Tage, bei dem Jennifer Lopez ihre Fans mit viel nackter Haut betört. Auch bei den American Music Awards am Wochenende zog die Sängerin bei ihrem Auftritt im transparenten und knallengen Outfit alle Blicke auf sich.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH