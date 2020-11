Der Lissabon-Krimi: Die verlorene Tochter – Kritik zum ARD-Film

Miniserie bei ARTE

"Kampf um den Halbmond": Warum Fremde in einen sinnlosen Krieg ziehen

Der Bürgerkrieg in Syrien hatte sich schnell internationalisiert. Nicht nur Islamisten aus aller Herren Länder stellten sich den Kämpfen, in den unterschiedlichen Lagern waren auch Söldner, Idealisten, Suchende oder Fantasten in Einsatz. Eine Miniserie zeigt, was Menschen dazu bewegt, in Kriegen in fremden Ländern ihr Leben zu riskieren.

