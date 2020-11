Fehlgeburt: Herzogin Meghan hat ihr zweites Kind verloren

Viele Gerüchte kursierten in den letzten Monaten um Herzogin Meghan und eine zweite Schwangerschaft. Nun erzählte die 39-Jährige in einem emotionalen Artikel von ihrer Fehlgeburt.

Über eine zweite Schwangerschaft von Prinz Harry und Herzogin Meghan wurde in den letzten Monaten viel spekuliert – nun offenbarte die Herzogin die traurige Nachricht: Sie war mit ihrem zweiten Kind schwanger, erlitt allerdings im Juli eine Fehlgeburt. Die Ehefrau von Prinz Harry schrieb in einem Artikel mit dem Titel "The Losses We Share" (zu Deutsch: "Die Verluste, die wir teilen") in der "New York Times" über ihre Erfahrungen.

Die frühere Schauspielerin berichtete von einem Morgen, der "so normal begann wie jeder andere Tag auch". Dann habe sie allerdings nach dem Wickeln ihres Sohnes Archie einen Krampf gespürt. "Ich sank mit ihm in den Armen auf den Boden und summte ein Schlaflied, um uns beide ruhig zu halten, wobei die fröhliche Melodie in krassem Gegensatz zu meinem Gefühl stand, dass etwas nicht stimmte", schreibt die 39-Jährige. Sie habe sofort gewusst, dass sie ihr zweites Kind verlieren würde. Als sie dann im Krankenhaus lag, war Prinz Harry bei ihr. "Ich starrte auf die kalten weißen Wände, und meine Augen wurden glasig. Ich versuchte mir vorzustellen, wie wir heilen würden", so die Herzogin weiter.

Vor mehreren Monaten hatte sich Meghan gemeinsam mit ihrem Mann, Prinz Harry, aus dem britischen Königshaus zurückgezogen. In der Öffentlichkeit treten die beiden seitdem recht sporadisch auf; sie leben aktuell mit ihrem kleinen Sohn Archie, der im Mai 2019 geboren wurde, im kalifornischen Santa Barbara.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH