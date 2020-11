Der große Tchibo-Report im ZDF: Das Geschäft mit Kaffee und mehr

Klares Ergebnis

Schirach-Verfilmung "GOTT": So stimmten die ARD-Zuschauer ab

Ein körperlich gesunder 78-Jähriger will nicht mehr leben. Darf ihm seine Ärztin ein tödliches Medikament verabreichen? Diese Frage diskutierte der starbesetzte Ethikrat in der ARD-Adaption von Ferdinand von Schirachs "GOTT". Entscheiden sollten am Ende die Zuschauer per Abstimmung – und sie taten es mit eindeutiger Mehrheit.

MEHR